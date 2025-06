Dimanche, deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d’attaques distinctes lancées par les forces d’occupation israéliennes sur plusieurs villes du sud du Liban.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté « qu’un des martyrs a été tué par une frappe de drone israélien visant une voiture sur la route Aita al-Shaab-Debel, dans le district de Bint Jbeil ».

Le ministère libanais de la Santé a précédemment annoncé la mort d’un martyr suite à un raid israélien sur une moto dans la ville d’Arnoun, dans le district de Nabatieh, au sud du pays.

Le ministère a également annoncé « qu’une personne a été blessée lors d’un raid israélien visant une voiture à Beit Lif, dans le district de Bint Jbeil ».

Parallèlement à ces violations du cessez-le-feu avec le Liban, le correspondant d’Al-Manar a affirmé « qu’une force israélienne at avancé depuis le site militaire d’ Al-Abbad et ouvert le feu près d’un citoyen et de son épouse qui inspectaient leur domicile dans le quartier est de la ville de Houla, au sud du pays, sans les blesser ».

Par ailleurs, des unités de l’armée libanaise ont réouvert la route entre les villes de Houla et Markaba, bloquée par des soldats israéliens avec des barbelés deux jours plus tôt.

L’occupation israélienne continue de violer l’accord de cessez-le-feu, déclaré le 27 novembre 2024. Selon les dernières statistiques publiées par le ministère libanais de la Santé, le bilan des morts depuis cette date s’élève à 170, tandis que le nombre de blessés s’élève à 395.

Source: Médias