La chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a obtenu une copie de la réponse du Hamas et des factions de la résistance palestinienne à la proposition du médiateur américain Steve Witkoff pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La réponse palestinienne inclue une demande de la résistance de fixer la durée du cessez-le-feu à 60 jours, avec une garantie américaine du respect de ce cessez-le-feu par « Israël ». La libération de 10 prisonniers israéliens vivants et de 18 corps sera organisée comme suit : 4 prisonniers vivants le premier jour, 2 le 30e jour et 4 le 60e jour.

Concernant les corps, la copie propose que 6 soient remis le 10e jour, 6 le 30e jour et 6 le 50e jour.

Ce document, qui représente la réponse du Hamas et des factions de la résistance à Gaza, appele « à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza immédiatement après l’approbation de l’accord de cessez-le-feu, conformément à l’accord du 19 janvier ; la réhabilitation des infrastructures ; l’entrée de matériaux de construction pour la réhabilitation et la construction d’hôpitaux, d’écoles et de boulangeries ; l’autorisation pour les habitants de Gaza de circuler librement vers et depuis la bande de Gaza via le point de passage de Rafah et à la reprise des échanges commerciaux ».

Le plan de reconstruction devait s’étaler sur une période de trois à cinq ans, sous la supervision de plusieurs pays, dont l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies.

Le Hamas et les factions de la résistance palestinienne stipulent que « toutes les activités militaires israéliennes à Gaza cesseraient dès l’entrée en vigueur de cet accord ; et que tous les vols aériens (militaires et de reconnaissance) dans la bande de Gaza cesseraient pendant dix heures par jour et pendant douze heures pendant la période d’échange de prisonniers ».

Le Hamas et les factions ont demandé la libération des quatre prisonniers vivants le premier jour en éhange du retrait des forces israéliennes sur leurs positions d’avant le 2 mars. Parallèlement, des négociations indirectes débutront sous l’égide des médiateurs garants du cessez-le-feu permanent. Ces négociations porteront sur les conditions d’échange de tous les prisonniers israéliens restants contre un nombre convenu de prisonniers palestiniens, la déclaration d’un cessez-le-feu et le retrait total des forces israéliennes.

Concernant l’administration de la bande de Gaza après la guerre, le Hamas et les factions ont annoncé « leur soutien à un comité indépendant de technocrates chargé d’assumer la pleine autorité et d’administrer l’ensemble des affaires de la bande de Gaza dès la mise en œuvre de cet accord ».

Le document s’engage à ce que le Hamas et les factions de la résistance fournissent, le dixième jour, des informations sur le nombre de prisonniers vivants et morts encore détenus par le Hamas et les factions palestiniennes.

En échange, « Israël » fournirait des informations complètes sur tous les prisonniers vivants et morts capturés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Toutes les parties s’engageront à garantir la santé, les soins et la sécurité des prisonniers sous sa garde.

Le Hamas et les factions de la résistance palestinienne ont exigé que « l’ambassadeur Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis, dirige les négociations et informe personnellement le président américain Donald Trump de leur issue ».

Witkoff rejette la réponse du Hamas : Elle nous conduira à un recul

En réponse à la proposition du Hamas, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff a déclaré : « La réponse du Hamas ne fera que nous conduire à un recul ».

Witkoff a souligné : « Le Hamas doit accepter la proposition-cadre que nous avons présentée comme base pour des pourparlers indirects », ajoutant que « c’est la seule façon de conclure un accord de cessez-le-feu de 60 jours dans les prochains jours ».

Witkoff a noté : « C’est la seule façon de conclure un accord aux termes duquel la moitié des prisonniers vivants et l’autre moitié des personnes tuées seront rendues à leurs familles, ce qui nous permettra de mener des négociations de fond dans le cadre des pourparlers indirects en toute bonne foi, en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent ».

Factions de la Résistance palestinienne : Aucun accord pour mettre fin à la guerre ne nous a été proposé depuis le 7 octobre 2023

Les factions de la Résistance palestinienne ont confirmé samedi dans un communiqué « qu’aucun accord concret n’a été proposé pour mettre fin aux massacres de civils en cours depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza ». Ils ont estimé que « tout ce qui a été présenté jusqu’à présent légitime la poursuite de la machine à tuer et ont exigé que le peuple palestinien l’accepte sans aucune garantie de ses droits fondamentaux ».

Les factions ont clairement indiqué « qu’elles prennent au sérieux toutes les propositions présentées, y compris l’accord du 19 janvier, que l’occupation a renié et a poursuivi son agression ». Elles ont affirmé « qu’elles ne fermeraient la porte à aucun effort international ou régional visant à mettre fin à l’agression et à empêcher le bain de sang des civils ».

Les factions ont également souligné « qu’elles recherchent une solution qui préserve la vie et la dignité du peuple palestinien, garantisse un apport inconditionnel d’aide, le début de la reconstruction et le retrait des forces d’occupation de la bande de Gaza, permettant ainsi aux personnes déplacées de rentrer chez elles et mettant fin aux souffrances de la population ».

La déclaration a indiqué que « les factions de la résistance travaillent sur une initiative visant à mettre fin à la famine, à fournir des abris et à mettre un terme au génocide en cours, tout en ouvrant la voie à un leadership national acceptable pour gérer les affaires de la bande de Gaza, assurer sa stabilité pendant les périodes de trêve et donner au peuple palestinien une chance d’espoir ».

La déclaration a conclu en affirmant « l’engagement des factions à œuvrer sans relâche pour préserver la dignité, l’humanité et l’avenir du peuple palestinien ».

Source: Médias