La directrice de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, a annoncé mercredi 29 juin, que 70 banques étrangères de 12 pays ont rejoint le système financier russe, qui correspond au SWIFT.

« Actuellement, 70 organisations étrangères de 12 pays ont rejoint le système commercial russe, et le travail est en cours, mais cela dépend des partenaires », a déclaré Mme Nabiullina, s’exprimant lors de la Conférence russe des fabricants et entrepreneurs.

Nabiullina a souligné que la Banque centrale russe est prête à connecter tout le monde dans ce système, car des solutions techniques sont à sa disposition, et cela peut être fait assez rapidement, mais cela dépend du désir des partenaires.

Répondant à une question de savoir si les partenaires craignaient de tomber sous le coup de sanctions secondaires en raison de leur connexion au système de messagerie financière russe, Nabiullina a expliqué que son pays ne divulguerait pas l’identité des personnes connectées au système.

En mai dernier, l’Union européenne a expulsé trois banques russes du système SWIFT pour les transferts de fonds internationaux, dont Sberbank.

La Russie est le deuxième plus grand pays du système SWIFT en termes de nombre d’utilisateurs après les États-Unis, avec environ 300 institutions financières, selon Rosswift, et le volume des transactions financières liées à la Russie via SWIFT atteint des centaines de milliards de dollars par an.

Dans le contexte de la crise de Crimée de 2014 et des sanctions occidentales qui ont suivi l’adhésion de la péninsule à la Russie, Moscou a eu recours à la création de son propre système de messagerie financière, SBFC, comme alternative au SWIFT.

Créée en 1973, le réseau est une société privée basée en Belgique qui est principalement utilisé pour transmettre des informations pour réaliser des virements bancaires. Elle compte 11.000 organisations bancaires et de titres, infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires, selon le site web La finance pour tous.

La Russie a été exclue de ce système en février 2022, en riposte à son opération militaire en Ukraine.

Source: Médias