Les présidents iranien, russe et turc ont tenu un sommet tripartite dans la capitale iranienne, Téhéran, et ont insisté lors de leurs déclarations sur « la nécessité de trouver des solutions à la crise en Syrie ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé dans son discours d’ouverture que « les sanctions imposées à la Syrie violent la souveraineté du pays, et l’Iran condamne ces politiques contre le peuple syrien ».

Raisi a souligné que « la souveraineté, la stabilité et la sécurité de la Syrie sont une ligne rouge, et la présence américaine illégale sur le territoire syrien est la raison de son instabilité », affirmant que « la présence de l’armée syrienne aux frontières est la seule garantie de la stabilité du pays ».

Raisi a dénoncé le rôle de l’occupation israélienne dans la déstabilisation de la sécurité mondiale », affirmant que « les pratiques de l’entité sioniste conduisent à la déstabilisation de la sécurité mondiale, ce qui aura des répercussions sur l’entité elle-même ».

Poutine : Notre objectif est que la Syrie puisse décider de son avenir sans ingérence extérieure

À son tour, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « la réunion tripartite joue un rôle clé dans le renforcement de la stabilité en Syrie et de son intégrité territoriale ».

Poutine a souligné « la nécessité de s’assurer que la communauté internationale joue un rôle plus bénéfique envers le peuple syrien, sans intérêts politiques ».

« Nous allons entamer des étapes spécifiques pour renforcer le dialogue politique syrien sur la base de nos accords de manière à ce que la Syrie puisse décider de son avenir sans ingérence extérieure », a ajouté Poutine.

Erdogan : Il faut accélérer une solution politique et diplomatique à la crise syrienne

De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné « la nécessité de combattre toutes les organisations terroristes », affirmant que « son pays est déterminé à le faire, et il n’y a pas de différence entre les organisations terroristes en Syrie, où elles sont toujours efficaces ».

Erdogan a ajouté que « la Turquie continuera de participer aux réunions visant à trouver des solutions à la crise en Syrie », ajoutant « nous devons fournir un soutien total pour accélérer la solution politique et diplomatique à la crise syrienne ».

Concernant les tensions dans la province syrienne d’Idlib, Erdogan a déclaré que « la Turquie comprend l’inquiétude manifeste de la présence de certaines parties à Idlib ».

Concernant les réfugiés syriens sur le territoire turc, Erdogan s’est dit convaincu que « le peuple syrien veut un retour volontaire sur ses terres », soulignant qu' »il est injuste que l’Etat turc supporte le fardeau des déplacés ».

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, sont arrivés dans la capitale iranienne pour participer aux « pourparlers d’Astana » à Téhéran, et discuter des voies d’un règlement syrien, en plus de plusieurs agendas communs.

Source: Traduit d'AlMayadeen