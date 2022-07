Le navire Soleimani rejoint la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Le contre-amiral Alireza Tangsiri a fait état, le lundi 25 juillet, de la mise en service du navire Soleimani, fabriqué à partir d’équipements domestiques au cours des trois dernières années qui ont suivi le martyre du commandant en chef de la Force Qods du CGRI, le général Qassem Soleimani.

La marine du CGRI a également déployé des vedettes furtives de fabrication nationale, a déclaré le contre-amiral Tangsiri.

Et de souligner : la marine du CGRI est une force stratégique à part entière qui dispose de tous les équipements sophistiqués depuis les chars amphibies aux drones.

Les forces de la marine en communication et coopération permanentes avec les autres forces du CGRI collaborent également avec le ministère de la Défense dans la production des systèmes et des armements.

Le contre-amiral Tangsiri, qui s’est félicité de la mise en service d’équipements indigènes au sein de la marine du CGRI, a fait référence à l’ordre du Leader de la Révolution islamique consistant à renforcer les sociétés basées sur la connaissance.

Soulignant l’ampleur de la présence des forces de la marine du CGRI qui a poussé l’ennemi à fuir le golfe Persique, il a réitéré la volonté de l’Iran de coopérer avec les pays voisins pour établir la sécurité dans cette région stratégique.

Plus loin dans ses propos, le contre-amiral Tangsiri a accusé les Américains de ne pas respecter les lois maritimes et de navigation, mais aussi de saper la stabilité et la sécurité de la région, espérant une nette amélioration après le départ des forces étrangères de la région.

Source: Avec PressTV