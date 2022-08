Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’explosion du port de Beyrouth, que « le problème le plus important auquel cette tragédie se voit confrontée est son infâme exploitation politique, depuis le premier jour ».

Durant son discours Jeudi soir, lors de la commémoration de la 6ème nuit de Moharram des célébrations de Achoura, Sayed Nasrallah a souligné qu' »certains au Liban ont exploité de manière laide et éhontée les blessures de cette tragédie afin de servir un objectif politique face au Hezbollah et à la résistance ».

Il a ajouté: « Ils ont persisté à exploiter le sang des victimes dans le ciblage politique », notant que « l’enquête est au point mort parce que le juge d’instruction n’accepte pas de démissionner . »

A l’occasion de l’anniversaire de l’explosion du 4 août, Sayyed Nasrallah a une nouvelle fois présenté ses condoléances aux familles des martyrs de toutes nationalités, et souhaité la guérison des blessés.

Plus tôt dans la journée, le Hezbollah a exigé une enquête équitable et juste loin des exploitations, politiques et sectaires dans un communiqué : » Le Hezbollah a ajouté dans un communiqué : « Nous croyons sincèrement que seule la justice réalise la justice, réconforte les âmes, guérit les blessures, assure la stabilité interne et nous pousse tous à rationnaliser le dialogue et l’action commune pour surmonter la crise dangereuse que traverse notre pays, le Liban. »

Hier mercredi, le Groupe international de soutien au Liban a publié une déclaration appelant à la levée de tous les obstacles qui empêchent une enquête impartiale, complète et transparente sur l’explosion dans le port de Beyrouth, commentant que « les membres notent avec préoccupation l’absence de progrès jusqu’à présent dans la voie judiciaire liée à l’explosion. »

L’explosion du port de Beyrouth s’est produite le 4 août 2020, tuant plus de 200 personnes, blessant environ 6 500 autres et déplaçant des milliers d’autres.

Source: Al-Manar