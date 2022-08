Des centaines de colons parcourent, dans la nuit de ce Samedi, les rues de la ville sainte d’Al-Qods, en passant par Bab al-Amoud, l’une des porte menant à la mosquée al-Aqsa, pour se rassembler devant le Mur des lamentations, afin de célébrer la commémoration de la destruction du Temple.

Comme chaque année, les colons fanatiques sionistes vont observer à partir de ce Samedi soir « une journée de deuil » pour commémorer la destruction du Temple d’al-Qods en l’an 70.

Dimanche, des milliers d’entre eux se réuniront devant le Mur des Lamentations, considéré comme le dernier vestige du second Temple érigé par Hérode et détruit par l’empereur romain Titus en 70 après J.C., dans la ville sainte d’Al-Qods.

Or, fait marquant, cette commémoration avait lieu (le 9 du mois de Av du calendrier hébraïque), devant le Mur des lamentations, sans passer par Bab el Amoud.

Cette année, les colons de l’extrême droite se sont mobilisés, brandissant pour la première fois des drapeaux israéliens, mais surtout encouragés par les propos du Premier ministre israélien Yaïr Lapid qui n’a pas interdit cette cérémonie, malgré son caractère provocateur pour les Palestiniens en général et surtout pour ceux résidant à Al-Qods.

Sachant qu’à l’heure où est rédigé ce rapport, les colons sionistes persistent dans leur provocation et leur violation des lieux saints musulmans et chrétiens, en effectuant leurs prières talmudiennes en face de Bab el Amoud, a rapporté la chaine satellitaire qatarie al-Jazeera.

La police a déployé des milliers d’hommes dans la ville sainte et dans ses alentours pour assurer leur sécurité, selon la correspondante d’al-Ajazeera. Ils ont posé des barrages sur toutes les routes menant à la ville sainte, et bloqué les sorties et entrées des ruelles menant au centre de l’esplanade et à la mosquée d’al-Aqsa. Sachant que les colons ont promis d’occuper par la force la mosquée d’al-Aqsa, ce qui risque de faire dégénérer la situation dans la ville d’al-Qods.

