Le martyr Wassim Nasr Khalifa

Le mouvement de résistance palestinien, le Jihad islamique, a annoncé le martyre du jeune Wassim Nasr Khalifa (18 ans), décédé après minuit des suites de ses blessures subies lors de l’assaut des forces d’occupation israéliennes à proximité du tombeau de Joseph dans la province de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée.

Des sources médicales ont rapporté que le martyr a été grièvement blessé après avoir été directement pris pour cible par les forces d’occupation et a été transféré à l’hôpital spécialisé arabe de Naplouse, où les médecins ont tenté de lui sauver la vie, mais leurs tentatives ont échoué.

Pour sa part, le Croissant-Rouge palestinien a fait état de plus de 35 blessés, dont 3 grièvement atteints, suite aux affrontements avec les forces d’occupation.

Les résistants ont ouvert le feu sur les soldats de l’occupation, à partir de plusieurs axes.

Le Jihad islamique a souligné que ce crime odieux n’affectera pas la détermination de notre peuple et de nos braves combattants face au terrorisme, aux tueries et aux agressions quotidiennes menés par les forces d’occupation.

Le Jihad a salué les moujahidines (combattants) héroïques à Naplouse qui ont font face à l’assaut des forces d’occupation et à leurs crimes contre notre peuple.

Et d’appeler le peuple palestinien et sa résistance à poursuivre la voie de la Résistance, et à renforcer l’unité des fronts face à l’entité d’occupation.

Source: Traduit à partir de PalToday