Le président français Emmanuel Macron a remercié l’Algérie pour l’augmentation des quantités pompées vers l’Italie »,soulignant « qu’elle contribue à diversifier les sources d’approvisionnement en gaz de l’Europe.

« Nous ne sommes pas en concurrence avec l’Italie » dans le gaz algérien, a déclaré Macron, au deuxième jour de sa visite en Algérie, soulignant la « faible importance du gaz dans le cadre de l’énergie diversifiée de la France ».

Il a ajouté : « Je remercie l’Algérie d’avoir augmenté les quantités de gaz dans le gazoduc qui alimente l’Italie. C’est bon pour l’Italie, et c’est bon pour l’Europe et cela favorise la diversification des (sources) en Europe, qui était fortement dépendante du gaz russe ».

Il a indiqué : »Nous ne sommes pas dans une situation où le gaz algérien peut changer les données », notant que la France « a garanti ses besoins en gaz » pour l’hiver et que « les stocks sont à moins de 90% ».

D’autre part, il a souligné que « c’est très bien qu’il y ait une coopération accrue et plus de gaz vers l’Italie », insistant sur la nécessité d’une « solidarité européenne ».

A noter que les groupes algérien Sonatrach, l’italien Eni, l’américain Occidental et le français Total ont signé mi-juillet un énorme contrat de quatre milliards de dollars prévoyant le « partage » de la production pétrolière et gazière d’un champ du sud-est algérien, s’étendant jusqu’à 25 ans.

L’Algérie a également annoncé une augmentation de ses exportations de gaz vers l’Italie, qui est devenue son premier fournisseur avant la Russie, après la guerre en Ukraine.

Depuis le début de 2022, l’Algérie a fourni à l’Italie 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113 % les quantités précédemment convenues. L’Algérie est le premier exportateur de gaz en Afrique et fournit à l’Europe environ 11% de ses besoins.

Garanties de sécurité sur la mission l’Agence internationale de l’énergie atomique à Zaporozhye

Dans un contexte annexe, le président français a confirmé que la France et l’Agence internationale de l’énergie atomique avaient obtenu des garanties de sécurité de la Russie et de l’Ukraine concernant l’envoi de la mission de l’agence à la centrale nucléaire de Zaporozhye.

« Nous avons rencontré hier le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et ces derniers jours, j’ai parlé aux présidents Zelensky et Poutine, et nous avons reçu des garanties de sécurité des parties ukrainienne et russe. Maintenant, une mission indépendante de l’Agence internationale de l’énergie atomique peut y être déployée à l’usine de Zaporozhye, et sa protection sera garantie », a déclaré Macron aux journalistes.

Il convient de noter qu’avant le 5 septembre prochain, l’Agence internationale de l’énergie atomique visitera la centrale pour effectuer sa première évaluation de la sécurité en 16 ans.

Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont attaqué la centrale nucléaire de Zaporozhye presque quotidiennement, menaçant une catastrophe nucléaire à grande échelle. Le bombardement ukrainien de la station a endommagé la ligne à haute tension de la sous-station de Kakhovskaya et les employés ont été contraints de réduire la capacité de deux unités électriques de la station.

La Russie a demandé à plusieurs reprises à l’Agence internationale de l’énergie atomique d’envoyer une mission à la centrale nucléaire de Zaporozhye dès que possible, afin de vérifier la validité de l’histoire russe selon laquelle Kiev ciblait délibérément la centrale, comme une forme de chantage nucléaire.

Moscou accuse les autorités de Kiev d’entraver l’envoi d’une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la centrale nucléaire, notant que le soutien occidental à Kiev l’aide à poursuivre ses provocations près de la centrale.

Source: Traduit d'AlMayadeen