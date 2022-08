Les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 1.200 militaires lors de leur tentative de contre-offensive, a déclaré le 30 août le ministère russe de la Défense.

« Suite à l’échec de la contre-offensive des troupes ukrainiennes actée personnellement par Zelensky, l’adversaire a subi des pertes massives dans diverses zones, dont celle de Nikolaïev et Krivoï Rog », a déclaré le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov.

« Les forces russes ont mené des opérations efficaces ayant abouti à la destruction de 48 chars, 46 véhicules de combat d’infanterie, 37 autres véhicules blindés, huit camionnettes contenant des mitrailleuses de grand calibre et plus de 1.200 militaires ukrainiens », a-t-il précisé.

En repoussant cette contre-offensive, l’armée russe a détruit les unités mutées de la 128e brigade d’assaut qui était initialement stationnée dans l’ouest du pays.

« Cinq militaires de cette brigade se sont rendus », a noté M.Konachenkov.

Une centaine de mercenaires et de nationalistes ciblée

En plus de cela, plus de 100 mercenaires étrangers et membres de l’unité nationaliste Kraken ont été éliminés dans la République populaire de Donetsk (RDP), poursuit-il.

Ensuite, 53 projectiles de lance-roquettes dont 44 de HIMARS de production américaine ont été interceptés dans la région de Kherson, près de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, ainsi que trois missiles Totchka-U.

Deux avions d’attaque au sol Su-25 ukrainiens ont aussi été abattus.

Source: Avec Sputnik