La mission russe est de faire cesser la guerre menée par Kiev contre le Donbass et de défendre la Russie contre une enclave antirusse qui se forme actuellement en Ukraine, a déclaré le 1er septembre Poutine.

« Une enclave antirusse se fait créer sur le territoire de l’Ukraine, qui menace notre pays. C’est pourquoi nos gars qui combattent, ils défendent les habitants du Donbass et la Russie elle-même », a-t-il précisé, lors d’une rencontre avec des écoliers à Kaliningrad, le jour de la rentrée scolaire en Russie.

Le chef de l’État russe est également revenu sur le contexte historique et politique de l’opération spéciale:

« Tout le monde estime qu’il s’agit d’une agression du côté de la Russie. Personne ne comprend et ignore le fait que les habitants de Donetsk, de Lougansk et de la Crimée, au moins dans leur partie significative, n’ont pas voulu reconnaître les résultats de ce coup d’État ».

Il a rappelé qu’ensuite une guerre avait été lancée contre eux, qui a duré huit ans.

Pas de souveraineté avant l’URSS

Le Président a également fait une brève leçon d’Histoire, en rappelant que « l’Ukraine n’avait jamais été souveraine avant la création de l’Union soviétique »:

« Après la révolution de 1917, plusieurs quasi-Etats se formaient. Ensuite, l’Ukraine s’est formée pendant la création de l’Union soviétique. Le parti communiste, qui était à l’époque au pouvoir, a formé les républiques de l’URSS, ayant transféré à l’Ukraine une importante partie des territoires historiquement russes dont le Donbass. Ce alors que ses habitants ne le voulaient pas. Il y a des documents qui le témoignent ».

Opération militaire en Ukraine

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale ayant pour but la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine. Vladimir Poutine lui a donné pour objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans ».

Source: Avec Sputnik