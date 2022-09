Le président russe Vladimir Poutine dénoncé lors de la session du Conseil de sécurité russe la discrimination européenne concernant l’achat d’engrais russes, où l’approvisionnement via les ports européens vers les marchés asiatiques et africains.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce vendredi que certains partenaires étrangers remettaient en cause les accords de l’accord alimentaire concernant l’exportation de céréales depuis l’Ukraine.

Poutine a indiqué que Moscou avait l’intention de fournir 30 millions de tonnes de céréales aux pays nécessiteux avant la fin de l’année.

Poutine a noté que la Russie était prête à fournir gratuitement des engrais potassiques aux pays en développement.

Le président russe a également annoncé que « la Russie était prête à exporter environ 50 millions de tonnes de céréales et 3 millions de tonnes d’ammoniac vers les marchés mondiaux ».

« C’est une discrimination contre nos partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine », a ajouté Poutine.

Moscou pose une condition pour prolonger « l’accord alimentaire »

Plus tôt dans la journée, Andrei Rudenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a confirmé que « l’accord sur l’exportation de céréales et de denrées alimentaires est difficilement mis en œuvre », notant que « sa prolongation dépendra des progrès de sa mise en œuvre ».

Rudenko a souligné que « notre décision sur la faisabilité de prolonger (cet accord) dépendra de la manière dont tous ses composants seront mis en œuvre », ajoutant : « Nous examinons la mise en œuvre de l’accord. Malheureusement, il n’est pas mis en œuvre comme prévu , et comme promis par les Nations Unies. »

Il y a quelques jours, une source diplomatique a rapporté que « le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan pourraient discuter d’un « accord alimentaire » en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui se tiendra à Samarcande, la capitale de l’Ouzbékistan, le 15-16 septembre.

Le 22 juillet, des accords multilatéraux ont été signés à Istanbul sur la levée des restrictions à l’approvisionnement en produits russes destinés à l’exportation et sur l’aide de la Russie à l’exportation de céréales ukrainiennes.

L’accord, signé par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l’Ukraine et des Nations Unies, suppose l’exportation de céréales, de nourriture et d’engrais ukrainiens via la mer Noire à partir de trois ports, dont Odessa.

Les Nations Unies travailleront pour faciliter les exportations de nourriture et d’engrais russes, qui sont restreintes en raison des sanctions occidentales.

Source: Médias