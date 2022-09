Des foules immenses d’Iraniens et d’Iraniennes sont descendus à la rue, dans différentes provinces du pays, à commencer par la capitale iranienne Téhéran en passant par la province de Shiraz, de Mazandaran, les villes de Qom, de Bandar Abbas, de Yassouj, etc.pour dénoncer les actes de vandalisme, d’émeutes, de violence et de profanation des saintetés islamiques commis par des émeutiers au cours de la semaine dernière à la suite de la mort d’une jeune Iranienne.

Selon le correspondant de la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, ces foules rappelent la céremonie de deuil du martyr le commandant Qassem Soleimani, il y a deux ans. Et donc, ce sont des jeunes et des femmes qui participent massivement dans ces manifestations, dont des femmes qui sont à peine voilées et qui ont déclaré au micro d’alMayadeen que « nous sommes descendus pour exprimer notre soutien au guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei ».

Les manifestants portaient des pancartes surlesquels on pouvoit distinguer les portraits de l’ayatollah Khamnei , de Qassem Soleimani et scandaient des slogans ce dimanche, condamnant fermement les actes pervers commis par une poignée de mercenaires et de fauteurs de troubles au service d’ennemis étrangers, qui ont déchiré des exemplaires du Saint Coran, attaqué des mosquées et pietiné des drapeaux nationaux et ont enlevé de force les voiles des femmes dans les rues » a rapporté la chaine staellitaire iranienne alAlam.

Ces manifestations du peuple iranien ont commencé ce matin et se poursuivent depuis plusieurs heures jusqu’à la rédaction de ce rapport, dans différentes villes du pays à la fois pour condamner les offenses faites par les fauteurs de troubles au Coran et au drapeau iranien, et en commémoration de la mort du Messager de Dieu le Prophète Mohammad (P) , mais aussi en commémoration au martyre de l’Imam Hassan (P), petit-fils du noble Prophète (P) et troisième Imam des Chiites duodécimains.

Les manifestants ont scandé Mort à lsraël, Mort aux Etats-Unis, ils ont appelé à une action décisive des forces de sécurité et de l’ordre contre ceux qui perturbent l’ordre public. Les manifestants ont également demandé au système judiciaire de juger avec fermeté les émeutiers.

A noter, que les médias occidentaux ont censuré ces manifestations du peuple iranien en soutien à la République islamique de l’Iran.