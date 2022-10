Vladimir Poutine a signé un décret selon lequel la centrale nucléaire de Zaporojié passe sous la direction russe.

La décision intervient suite à la signature de la loi ratifiant le rattachement de nouveaux territoires à la Russie.

Alors que la centrale nucléaire de Zaporojié continue d’essuyer des pilonnages ukrainiens depuis le début de l’opération militaire, la partie russe promet d’évaluer son état « dans un avenir proche ».

« Parallèlement, […] la restauration des infrastructures endommagées sera effectuée, en tenant en compte l’expérience de l’exploitation des centrales nucléaires en Russie », explique Oleg Romanenko, le nouveau chef de la centrale nucléaire.

Par le passé, Oleg Romanenko était l’ingénieur en chef d’une autre centrale nucléaire russe.

La plus puissante d’Europe

La centrale nucléaire de Zaporojié est située près de la ville d’Energodar.

En termes de nombre d’unités et de capacité, c’est la plus grande d’Europe. Elle dispose de six unités de puissance d’une capacité de 1 gigawatt chacune.

Même si elle se trouve sous le contrôle de Moscou depuis le mois de mars, il était nécessaire de la rendre officiellement russe pour éviter les fuites de matières nucléaires et radioactives, souligne le ministère russe des Affaires étrangères.

Source: Avec Sputnik