L’économiste Douglas Diamond a souligné que « une hausse de prix choquante peut suffire à ébranler le sentiment de sécurité du public ».

L’économiste Douglas Diamond, l’un des lauréats du prix Nobel d’économie de cette année, a mis en garde contre deux tendances pouvant nuire « au système financier américain en ce moment ».

Dans des déclarations au site américain Insider, il a déclaré que « si la Réserve fédérale américaine promulgue des augmentations de prix inattendues, cela pourrait conduire au chaos sur le marché et entraîner une perte de confiance du public dans le système ».

Il a ajouté que « des années de taux d’intérêt proches de zéro laissent les entreprises réellement exposées à des coûts d’emprunt plus élevés ».

Dans son interview, Douglas Diamond a souligné que « la peur de la peur elle-même » peut enflammer un cercle vicieux dans l’âme des Américains en cas de changements inattendus de politique », notant qu' »au milieu de la hausse de l’inflation et de la lutte historiquement intense de la Réserve fédérale contre les prix élevés, nécessite de la part de la Réserve fédérale de mener des missions impossibles pour que la méfiance à l’égard du secteur financier ne se répande. »

« Les crises sont par nature imprévisibles et des hausses de prix anormales peuvent suffire à ébranler le sentiment de sécurité du public, et il faut au moins des événements quelque peu inattendus pour provoquer une crise financière », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, la Réserve fédérale américaine a évité une telle surprise et a activement anticipé ses décisions en matière de taux d’intérêt dans les semaines précédant les réunions politiques, incitant les investisseurs et les économistes à donner des prévisions plus ou moins crédibles sur l’évolution des taux d’intérêt.

Il y a une semaine, le comité Nobel de l’Académie suédoise des sciences de Stockholm annonçait que 3 économistes des États-Unis avaient remporté le prix Nobel, il s’agit de Ben Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip H. Debweg.

Diamond, 69 ans, professeur à l’Université de Chicago, et Debwig, 67 ans, professeur à l’Université de Washington à Saint-Louis, ont reçu un prix Nobel pour avoir démontré comment « les banques font ce qu’il faut » pour canaliser l’épargne vers les investissements en agissant comme intermédiaires.

Dans un contexte connexe, Bank of America a averti dimanche que la bataille de la Réserve fédérale pour stopper l’inflation ferait perdre à l’économie américaine des dizaines de milliers d’emplois par mois, à partir du début de l’année prochaine.

