L’archevêque grec orthodoxe de Sebastia à alQods occupée, Atallah Hanna, a appellé « les Palestiniens à s’unir » soulignant que « le peuple palestinien ne hissera point le drapeau blanc ».

S’exprimant dans une interview à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, l’archevêque Atallah Hanna, a ajouté que « tous les Palestiniens sont des moudjahidines et chaque Palestinien est un projet de martyr ».

L’archevêque Hanna a souligné que « le peuple palestinien restera attaché à la Promesse de reconquêrir le Droit des Palestiniens ».

Il s’est adressé aux Palestiniens en disant : « Unissez-vous, car les divisions internes sont inacceptables à la lumière de ce que nous traversons », ajoutant : « Peut-être que la réunion de la faction hier en Syrie permettra à organiser la maison intérieure palestinienne ».

Mgr Hanna a souligné que « les agents de l’occupation et ses mercenaires ne sont pas en mesure de liquider la cause du peuple palestinien ».

La position de l’archevêque intervient après le martyre d’Uday Al-Tamimi, hier soir, mercredi, après que des soldats israéliens lui aient tiré dessus à l’entrée de la colonie Maale Adumim, à l’est d’alQods occupée ».

La grève générale a touché les villes de Cisjordanie et d’alQods occupée ce jeudi, en réponse aux appels du mouvement Fatah et des forces et activités nationales et de jeunesse, pour le martyr Tamimi.

Des rassemblements en colère ont eu lieu dans toute la Cisjordanie, à alQods occupée et dans la bande de Gaza, au cours desquels les participants ont scandé des slogans condamnant les crimes de l’occupation et soutenant le martyr Tamimi.

Pendant 12 jours, les autorités d’occupation ont poursuivi le martyr Uday Al-Tamimi après qu’il ait mené une première opération au poste de contrôle du camp de Shuafat, qui a entraîné la mort d’une femme soldat et la blessure critique d’un gardien. Hier, il a executé une deuxième opération à l’entrée de la colonie Maale Adumim, blessant l’un des gardes de la colonie.

Source: Traduit d'AlMayadeen