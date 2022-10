Des militaires iraniens se trouveraient « sur le terrain en Crimée » pour aider les forces russes à mener des attaques à l’aide de drones de fabrication iranienne en Ukraine, c’est ce qu’a prétendu le jeudi 20 octobre la Maison Blanche.

« Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que des soldats russes basés en Crimée ont piloté des drones iraniens, les utilisant pour mener des frappes en Ukraine, y compris sur Kiev ces jours derniers », a dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby, cité par l’AFP.

« Nous estimons que des militaires iraniens ont été sur le terrain en Crimée et ont aidé la Russie dans ces opérations », a-t-il ajouté.

« Je n’ai pas le nombre d’Iraniens qui se trouvent en Crimée », a-t-il poursuivi laissant entendre qu’ils se trouvent toujours sur le terrain aux côtés des forces russes.

« La Russie a reçu des dizaines de drones jusqu’ici et va continuer à en recevoir », selon le porte-parole US, disant que les Etats-Unis craignaient que la Russie cherche maintenant à acquérir des armes conventionnelles iraniennes comme des missiles sol-sol pour les utiliser en Ukraine.

Kirby a estimé que les Iraniens présents en Ukraine étaient des formateurs et des techniciens.

Il convient de noter que l’Iran et la Russie ont rejeté les allégations sans fondement des USA selon lesquelles Téhéran aurait fourni à Moscou une flotte de drones à utiliser dans la guerre en Ukraine.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a une fois de plus démenti ces accusation, appelant Kiev à fournir des preuves sur l’existence de tels drones.

Dans ce contexte, l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a déclaré le 19 octobre, lors de la session du Conseil de sécurité de l’ONU, « qu’aucune arme n’a été livrée par l’Iran à la Russie en violation à la résolution 2231. Aucun drone iranien n’a également été livré à la Russie pour être utilisé dans le conflit avec l’Ukraine ».

Et d’ajouter: « Il ne faudrait pas sous-estimer la capacité des drones de la Russie et je vous assure que nous savons ce que nous devons faire et comment le faire. Si vous regardez bien les débris des drones qui sont sur le terrain, vous verrez que ce sont des drones fabriqués par la Russie et non pas un autre pays. Nous n’avons pas besoin d’autres drones ».