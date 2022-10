Le gouvernement de Sanaa a révélé en chiffres l’ampleur des richesses d’hydrocarbures pillées par l’Arabie saoudite depuis que la trêve est entrée en vigueur depuis 6 mois et leurs revenus. Il l’a aussi accusé de piller les richesses maritimes

Selon une source au ministère du Pétrole et des Minéraux à Sanaa « les revenus des richesses pétrolières et gazières pillés par l’agression, pendant les mois de l’armistice, entre le 2 avril et le 2 octobre 2022, couvrent les salaires d’un an pour tous les employés de l’État ».

S’agissant du pétrole pillé, son volume s’élève à 9,9 millions de barils, soit 1,1 milliard de dollars, précise-t-il ce vendredi 28 octobre.

Quant au gaz domestique, poursuit-il, le total de ses revenus pillés par les mercenaires de l’agression provenant de ses ventes s’est élevé à 114,6 milliards de riyals », a-t-il ajouté, notant que « 2490 remorques ont été pillées, réparties dans 5,4 millions de bombonnes, d’une valeur mensuelle de 19,1 milliards de riyals. »

La source du ministère du Pétrole et des Minéraux à Sanaa a aussi donné les détails sur le pillage des ressources pétrolières yéménites. Selon elle, il s’est déroulé comme suit :

En avril, la coalition saoudienne a pillé 3 300 000 barils de pétrole brut, d’une valeur de plus de 373 millions de dollars, couvrant 3 mois de salaires.

En mai, la coalition saoudienne a pillé 2 millions 200 000 barils de pétrole brut, d’une valeur estimée à 270 millions de dollars, soit l’équivalent de 162 milliards de riyals, couvrant les salaires de plus de deux mois pour tous les employés.

En juin, la coalition saoudienne a pillé 1 million 400 mille barils de pétrole brut dans les ports du Yémen, d’une valeur de 158 millions de dollars, soit l’équivalent de 94 milliards 800 millions de riyals, couvrant les salaires d’un mois et demi.

En août, la coalition saoudienne a pillé 3 millions de barils de pétrole brut dans les ports du Yémen, d’une valeur de 298 millions de dollars, soit l’équivalent de 178 milliards et 800 millions de riyals, couvrant les salaires de plus de deux mois pour tous les employés.

Le jeudi 27 octobre, les autorités de Sanaa ont mis en garde du danger que représente les navires qui continuent de piller le milieu marin au Yémen et contre le danger de la pêche illégale pratiquée par les pays de la coalition saoudienne dans les eaux territoriales yéménites. Alors que les pêcheurs yéménitent se voient interdits de pêcher dans le large de leur pays.

Sur Twitter, le vice-ministre des Affaires étrangères Hassan Ezzi indiqué que le pillage se faisait en emportant des centaines de milliers de tonnes de poissons et a mis en garde que son gouvernement ne restera pas les bras croisés face à ce pillage. » Dans les habitudes des Musulmans, les voleurs s’exposent à l’amputation de leur main », a-t-il menacé.

Depuis quelques jours, le chef du Haut-conseil politique Mahdi al-Machate avait sommé les sociétés associées à ce pillage des richesses souveraines du Yémen d’arrêter ces activités malveillantes.

Source: Médias