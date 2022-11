Tucker Carlson, l’animateur-vedette du Fox News a accusé le président américain Joe Biden d’avoir lancé « une guerre sainte » contre la Russie.

Dans la dernière émission de son programme hebdomadaire, le célèbre présentateur politique Tucker Carlson estime que c’est la seule explication de la décision prise par Biden, laquelle selon lui se répercute négativement aussi bien sur Washington que sur ses alliés.

Mettant l’accent sur les problèmes dont souffrent les pays occidentaux suite à la décision d’une confrontation globale avec la Russie, il a taclé : « L’Europe n’est pas un autre monde, elle est étroitement liée aux États-Unis. Les dirigeants des États-Unis sont censés remarquer quand l’Europe commence à s’effondrer, d’autant plus que les signes sont là »

« Mais ce qui s’est passé, c’est le contraire », a déploré Carlson.

Parlant des crises en Europe, il a poursuivi que « les Allemands ont commencé à défricher les vieilles forêts pour chauffer leurs maisons, et en Pologne, les familles ont fait la queue pendant des heures pour s’acheter du charbon, comme ils le faisaient il y a 150 ans, et au Royaume-Uni, le gouvernement s’attend à ce qu’environ 10 000 Britanniques meurent du froid cet hiver en raison du manque de combustible de chauffage ».

Et de faire remarquer : « Mourir de froid n’est pas censé se produire dans un pays du premier monde ! »

« L’Europe décline à grande vitesse et on ne sait pas où cela finira. Alors la question est de savoir pourquoi cela se produit-il ? La réponse est une, très simple : une grande partie de l’énergie de l’Europe provenait de Russie, et ces importations sont désormais interdites. Ces sanctions étaient censées punir Vladimir Poutine ! », a-t-il ajouté.

« À la suite de ces sanctions, le rouble russe est maintenant beaucoup plus fort qu’il ne l’était il y a un an, l’économie européenne s’effondre et les Européens sont beaucoup plus pauvres qu’ils ne l’étaient au début de la guerre en Ukraine. Alors en quoi est-ce une victoire pour l’Europe ? »

Selon lui, « l’administration Biden aggrave les erreurs ravageuses qui détruisent l’Union européenne. »

« L’interdiction par le Congrès interdisant le pétrole, le gaz naturel et le charbon de Russie était notre devoir moral. Mais ensuite, en même temps, l’administration Biden a écrasé la production nationale de pétrole en annulant les baux pétroliers et gaziers, et après cela, ils ont vendu du pétrole de la réserve stratégique. Peut-être serait-ce le plus important fournisseur de ce pays à la Chine. »

« Rien de tout cela ne blesse Poutine en aucune façon, tout cela appauvrit les États-Unis, quelle pourrait être l’excuse pour faire cela? », a-t-il conclu

Source: Médias