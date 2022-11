Le jeune libanais M.H.Ch s’est rendu à la gendarmerie de Baalbek et reconnu avoir collaboré et communiqué avec l’ennemi israélien.

Le jeune homme de 21 ans, originaire de la ville d’Al-Osayra, près d’Ablah, et d’une famille dont les membres sont actifs dans les milieux proche du Hezbollah, a admis qu’il communiquait avec l’ennemi israélien via une application fournie par son opérateur israélien, et a déclaré qu’il avait décidé de se rendre après le «réveil de conscience».

Le jeune homme, qui s’est volontairement rendu, a lui-même contacté les services de renseignement ennemis en 2018, exprimant son désir « de communiquer et de fournir des informations, des numéros de téléphone et des sites des partis (de la résistance) ».

L’agent M.H.Ch a commencé, depuis trois ans, à communiquer avec l’ennemi à travers un site lancé par les services secrets israéliens pour attirer des agents et des espions.

Selon ses aveux, « il a fait preuve d’une audace qui a surpris les Israéliens dans sa volonté de collaborer, en plus de son habileté à utiliser des appareils et des applications ».

« Sa demande a été acceptée après avoir été soumis à une période d’essai au cours de laquelle il a réussi ».

Selon ses proches, « il est surprenant que le jeune agent, est membre d’une famille conservatrice, qui est financièrement à l’aise ».

Il avait ouvert un petit magasin de téléphones et de logiciels et l’avait hâtivement fermée sans en connaître les raisons.

Lors de son interrogatoire, il a admis avoir ouvert le magasin à la demande de ses opérateurs. Il était payé sous forme d’unités et de dollars transmis sur son téléphone, afin d’éloigner les soupçons. Il recevait entre 500 et 1000 dollars, par mois.

Des sources bien informées ont confirmé au quotidien libanais AlAkhbar que les opérateurs israéliens ont demandé à leur agent d’utiliser la technologie Protonvpn, ou ce que l’on appelle un réseau privé virtuel qui sécurise la transmission des données via des réseaux publics

Ces sources ont indiqué qu’il a fourni à ses opérateurs des informations « dangereuses ». Il a « fourni à ses opérateurs les numéros de téléphone des responsables (de la résistance et autres), en plus de l’envoi d’une carte de localisation via le téléphone de son père, qui est un responsable d’un parti ».

Après avoir été arrêté et perquisitionné son domicile, l’agent a été remis aux Forces de sécurité interne (FSI). Il était convaincu que les services de sécurité l’attraperaient après l’arrestation d’un grand nombre d’agents.

Selon les FSI et l’appareil de sécurité de la résistance, des centaines d’agents, dont la plupart semblent ne pas savoir avec qui ils travaillaient. ils ont commencé à collaborer avec leur operateur, après s’être impliqués dans la collecte d’informations sensibles, en échange desquelles ils ont reçu des aides financières améliorant leurs conditions de vie.