Le groupe Sonatrach a annoncé jeudi fin octobre 2022 la signature d’un contrat de près 400 millions d’euros avec la société italienne Tecnimont pour une usine d’extraction de GPL (gaz de pétrole liquéfié) dans le Sahara algérien.

Dans la continuité de son axe stratégique de soutien et de promotion de l’outil national de production, SONATRACH a signé, lors d’une cérémonie organisée au niveau de sa direction générale, cinq contrats avec plusieurs sociétés nationales parmi lesquelles des entreprises innovantes et start-up. Sonatrach a également connu la signature de deux contrats de développement en EPC avec les sociétés italiennes TECNIMONT et ARKAD.

Un contrat a été signé avec l’entreprise italienne Tecnimont pour la réalisation, en EPC, d’une usine d’extraction de GPL pour un montant de 56 milliards de dinars équivalent. L’usine va permettre de développer le champ d’hydrocarbures de Rhourde El Baguel à Hassi Messaoud dans la préfecture d’Ouargla dans le sud-est de l’Algérie, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. « La capacité de traitement prévisionnelle de cette usine est de 10 millions de m3/j de gaz associés, permettant la production de 1000 tonnes/j de GPL, 300 tonnes/j de condensat et de 8,7 millions de m3/j de gaz, pour un délai de réalisation de 36 mois», selon le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre du développement des hydrocarbures au niveau des champs gaziers de Tin Fouiyé Tabenkort dans la wilaya d’Illizi (sud-est), un second contrat d’un montant de 24 milliards de dinars (170,9 millions d’euros) a été signé entre le Groupement TFT (SONATRACH- Total Energies) et la société italienne ARKAD. Ce second contrat porte sur la réalisation d’une nouvelle unité de compression basse pression, d’un réseau de collecte permettant le raccordement de 24 nouveaux puits producteurs à l’usine existante, ainsi que la refonte des installations actuelles. Ce projet dont le délai de réalisation est de 34 mois, permettra le maintien du plateau de production de gaz à hauteur de 11 millions de m3.

L’Algérie, dont les réserves prouvées de gaz naturel s’élèvent à près de 2400 milliards de m3, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. Il est le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7ème mondial. Plusieurs pays notamment européens, cherchent à ne plus être dépendant des livraisons russes depuis l’opération militaire russe en Ukraine et se sont tournés vers l’Algérie, mais des experts ont mis en doute la capacité du pays nord-africain à augmenter sa production à court terme. Or, le contrat qui a été signé avec la filiale ENAC, Entreprise Nationale de Canalisations, porte sur la construction en EPC d’une ligne de canalisations de 14 et d’une longueur de 65 km, permettant l’expédition du GPL produit par cette future usine vers le réseau de transport de GPL (LR1) à Hassi Messaoud. La durée prévisionnelle de réalisation de ce pipeline est de 20 mois pour un montant contractuel de 9,9 milliards de dinars.

Par ailleurs et dans le but de maintenir ses efforts de développement des hydrocarbures au niveau du champ gazier de Tin Fouiyé Tabenkort (TFT), le Groupement TFT (SONATRACH-TotalEnergies) qui a signé un accord avec la Société italienne ARKAD portant sur la réalisation, en EPCCm (Engineering, Procurement, Construction et Construction Management), d’une nouvelle unité de compression basse pression, d’un réseau de collecte permettant le raccordement de 24 nouveaux puits producteurs à l’usine existante ainsi que le revamping des installations actuelles. Ce projet permettra le maintien du plateau de production à hauteur de 11 millions de m3/j. Le montant de ce projet est de 24 milliards de Dinars équivalent pour un délai de réalisation de 34 mois.

D’autre part et en appui à la politique de promotion de l’outil national de production adoptée par le géant du gaz et de pétrole algérien SONATRACH, trois autres contrats de fourniture d’équipements ont été signés lors de cette cérémonie avec des entreprises innovantes et startups. Ces contrats permettent à SONATRACH de se fournir en équipements spécifiques aux unités de traitement des hydrocarbures, auprès de sociétés algériennes innovantes qui sont parvenues à fabriquer localement ces équipements, auparavant importés en devises étrangères. Ainsi un contrat a été accordé à la Start-Up GENSOL pour la conception, la fabrication et l’installation d’un équipement de séparation à deux étages au niveau de l’unité de traitement de GPL de Hassi Messaoud (GPL2-HMD) pour un montant de 140 millions de dinars.

Il faut noter que deux contrats pour la conception, la fabrication et la fourniture de séparateurs triphasiques haute et basse pression au profit de l’unité de traitement de gaz de Tin Fouiyé Tabenkort ont été confiés respectivement à l’entreprise nationale EPE MAGI et l’entreprise nationale ENCC pour un montant de 69 millions de dinars chacun. Enfin, la cérémonie a connu la signature d’un contrat entre SONATRACH et sa filiale ENGCB, portant la réalisation d’une base de vie destinée à l’hébergement du personnel d’exploitation de la station de pompage en cours de réalisation, de Rhourde Chegga à Hassi Messaoud. La capacité d’hébergement de cette base de vie est de 82 à 120 personnes. Le délai de réalisation de cette infrastructure est de 24 mois pour un montant contractuel de 3,4 milliards de dinars. Informe-t-on.

