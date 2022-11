Le guide suprême de la révolution iranienne l’ayatollah Ali Khamenei a déclaré : « Washington a de nombreuses bases militaires dans de nombreuses régions, y compris la nôtre, mais cette situation prendra fin avec le nouvel ordre mondial ».

L’Ayatollah Ali Khamenei a déclaré vendredi que « l’ordre mondial actuel est en train de changer », notant qu' »un nouvel ordre prévaudra dans la prochaine période ».

Le guide suprême de la révolution iranienne a souligné qu' »trois grandes lignes définissent le nouveau régime, à savoir l’isolement des Etats-Unis, le transfert du pouvoir à l’Asie, la diffusion de l’idéologie de la résistance et l’expansion de son axe contre celui de l’Arrogance ».

Son éminence a noté sur son compte Twitter que « les mains et les pieds des États-Unis se retireront de toutes les parties du monde dans le nouvel ordre ».

Il a poursuivi : « Les USA possèdent de nombreuses grandes bases militaires dans de nombreuses régions du monde, y compris notre région, l’Europe et l’Asie. Ils perçoivent leurs frais des pays pauvres dans lesquels ils ont leur base ».

L’ayatollah Khamenei a indiqué que « les puissances occidentales perdent progressivement leur puissance politique, scientifique, culturel et économique », notant que « cette puissance se déplacera de l’Occident vers l’Asie, qui deviendra le centre de la science et de l’économie et des forces politiques et économiques ».

Il y a quelques jours, l’ayatollah Khamenei a expliqué que « le problème de l’Iran est avec les États-Unis », ajoutant que « certains politiciens américains, sans aucune honte et en toute hypocrisie, prétendent qu’ils sont avec le peuple iranien ».

L’ayatollah Khamenei a rappelé que « les Américains ont clairement revendiqué leur assassinat du commandant martyr Soleimani, et ont soutenu les instigateurs de la sédition en 2009 dans l’espoir de faire plier les Iraniens. Ils ont également soutenu l’assassinat par les sionistes de scientifiques nucléaires en Iran, et ont bloqué les avoirs du peuple iranien estimés à des milliards de dollars. »

Dans l’un de ses discours, l’ayatollah Khamenei a appelé « ceux qui croient que les États-Unis sont une force intouchable qu’ils observent les événements d’aujourd’hui, alors ils sauront que Washington n’est plus ainsi, elle est totalement exposée à des dangers ».

