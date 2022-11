La Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a lancé avec succès le transporteur suborbital à trois étages Qaem 100 à combustible solide.

L’essai en vol suborbital du moteur du premier étage « Rafe » du lanceur à combustible solide Qaem 100 s’est effectué avec succès, le samedi 5 novembre, en présence du général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du CGRI et d’un groupe d’officiels et de responsables des forces armées, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Le lanceur à combustible solide Qaem 100 est un satellite qui, avec trois étages de combustible solide, est capable de placer des satellites pesant 80 kg sur une orbite de 500 km de la surface de la Terre.

Lors du test de samedi, le moteur du premier étage du satellite Qaem 100, qui est le moteur à combustible solide « Rafe » et qui a passé avec succès son test au sol en janvier dernier, a été soumis à un essai en vol suborbital.

En franchissant cette étape, dans un proche avenir, le satellite Nahid de l’Organisation aérospatiale du ministère des Communications et des Technologies de l’information sera mis en orbite à l’aide du porte-satellite à trois étages Qaem 100 du CGRI.

Les USA ne peuvent pas tolérer le succès de l’Iran

S’exprimant en marge de la cérémonie d’essai de cette grande réalisation qui s’est tenue à la base spatiale de lancement de satellite du CGRI, le général de brigade Hajizadeh a déclaré : « Les pays arrogants dirigés par le régime ignoble et terroriste des États-Unis se sont alignés contre les progrès de la grande nation iranienne et ne peuvent tolérer le fier succès de la République islamique d’Iran. »

« Le travail acharné et les efforts des jeunes érudits de l’Iran islamique, qui, sous les directives du leader de la Révolution islamique et du commandant en chef des forces armées (l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei), ont apporté ces grandes réalisations à notre cher pays et ce sous l’effet des sanctions les plus lourdes de l’histoire de l’humanité, ont la stratégie d’un Iran fort devant eux. Et sans aucun doute, nous continuerons avec force et rapidité, notre mouvement vers l’avant pour conquérir les hauts sommets de la connaissance et atteindre des technologies nouvelles et de haute gamme », a-t-il fait savoir.

Au cours des dernières années, l’Iran a réussi à fabriquer et à mettre dans l’espace différents satellites ainsi qu’à lancer divers porteurs de satellites.

Fin juin, l’Iran a testé pour la deuxième fois sa fusée porteuse de satellites à propergol hybride développée dans le pays, appelée Zuljanah, à des « fins de recherche prédéterminées ».