Un expert russe dans le domaine des mines a déclaré que c’est Daech qui a formé des membres des forces ukrainiennes à l’art du piégeage et de la détonation ».

L’expert, qui a participé aux activités de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, a souligné, dans une interview à l’agence russe Novosti, qu' »il existe une nette similitude dans les tactiques des deux parties dans le domaine des explosifs ». »

« Il existe une similitude très claire entre les méthodes de piégeage et de détonation utilisées par les éléments de l’EI et celles utilisées par l’armée dans les formations du régime de Kiev ».

Selon lui « les racines sont complètement identiques et la similitude est évidente dans l’idée, le but, la tactique et les méthodes d’application ».

Et de poursuivre : « Nous aurions dû mettre le signe de l’égalité entre les deux parties il y a longtemps. Il ne fait aucun doute que les membres de Daech ont formé des nationalistes ukrainiens à utiliser des mines et à fabriquer des engins explosifs. »

L’expert a indiqué à Novosti qu’après avoir analysé plusieurs incidents auxquels son unité militaire a pris part, il a conclu « qu’il existe une adéquation parfaite entre l’école de l’EI et l’école des forces ukrainiennes dans le domaine des explosifs ».

Le service de renseignement extérieur russe a annoncé en mai dernier que « les États-Unis s’emploient à recruter des membres d’organisations terroristes comme mercenaires pour qu’ils participent à des opérations militaires en Ukraine », indiquant qu’«une soixantaine de militants de l’EI ont été libérés des prisons sous le contrôle des Kurdes en Syrie afin de les envoyer en Ukraine ».

Source: Agences