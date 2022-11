Le Pentagone cherche des sources potentielles de systèmes systèmes de défense antimissiles qui pourraient être utilisées avec les systèmes d’artillerie à haute mobilité de type HIMARS en Ukraine, en Lettonie et à Taïwan.

« Cet avis est émis par le Commandement des contrats de l’armée américaine, qui cherche à mener des études de marché pour identifier les sources potentielles d’intérêt, les technologies disponibles dans l’industrie et la capacité de répondre aux exigences des ventes militaires à l’étranger », indique un avis de contrat officiel publié par l’administration américaine.

« Le but de la recherche sur le marché et l’approvisionnement est d’identifier les sources intéressées qui sont fiables, et capables de répondre aux besoins de Taïwan, de la Lettonie et de l’Ukraine », a déclaré l’armée US dans son avis.

« L’armée américaine recherche des fournisseurs de logiciels de système de données tactiques d’artillerie terrestre internationale, de formation connexe et de support système », ajoute l’avis.

L’avis a exigét que les parties intéressées présentent une « brève description de leurs entreprises et de leur capacité à répondre aux exigences », et a ajouté qu' »il peut y avoir plusieurs demandes ».

Cela survient après que la Corée du Nord a lancé, au cours des deux derniers mois, plusieurs essais de missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires, et une escalade majeure dans les environs de Taïwan et de la mer de Chine, à la suite de la récente visite de Pelosi à Taipei.

Plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 400 millions de dollars, comprenant des chars T-72 remis à neuf et des drones Phoenix Ghost.

Le Pentagone a déclaré, dans un communiqué, ce vendredi, qu' »une nouvelle aide militaire sera fournie à l’Ukraine d’un montant de 400 millions de dollars, qui comprend le renouvellement des systèmes de défense aérienne, la fourniture de chars T-72 renouvelés, ainsi que Drones Phénix Fantômes. »

Il y a quelques jours, l’Associated Press a rapporté que les États-Unis avaient l’intention d’annoncer un nouveau programme d’aide à la sécurité à l’Ukraine d’une valeur de 275 millions de dollars, qui comprend des munitions pour des systèmes de missiles de haute précision et d’autres équipements.

