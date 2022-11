Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naim Qassem, qualifié ce qui se passe en Iran de « violence et criminalité ».

« Ce qui se passe en Iran par des groupes qui prétendent défendre la liberté pour perpétrer un coup d’État contre la République islamique relève de la violence et de la criminalité », a-t-il tweeté

Et de poursuivre : « Ils tuent des éléments innocents dans la rue pour semer le chaos. C’est une petite minorité suspecte qui dépend des directives des Etats-Unis et d’Israël ».

Toujours sur sa page Twitter, cheikh Qassem a déclaré : « Le peuple iranien a exprimé son adhésion à sa République islamique et à ses dirigeants à travers des millions de manifestations et de funérailles de masse pour les martyrs opprimés. L’Iran qui a résisté pendant 43 ans, est capable, si Dieu le veut, de surmonter cette épreuve. »

« Nous condamnons les actions suspectes des USA et d’Israël contre la République islamique. Nous faisons tous confiance à la sagesse des dirigeants, des gardiens (de la révolution) et du peuple pour protéger le joyau de la liberté, de la résistance et du progrès scientifique dans notre région », a-t-il conclu.