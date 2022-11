Après un arrêt de 12 ans, le premier avion civil russe est arrivé aujourd’hui à l’aéroport international de Lattaquié, avec les efforts et le soutien du représentant russe au commerce et en coopération avec le ministère syrien des transports.

Le directeur de l’aéroport, Ziyad Tawil, a fait savoir, au correspondant de SANA, que la compagnie aérienne civile russe Kosmos a lancé un vol depuis l’aéroport de Makhachkala, la capitale de la République russe du Daghestan, vers la Syrie, et ce vol sera hebdomadaire.

Pour sa part, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Syrie, George Asatryan, a expliqué que le premier vol d’une compagnie aérienne russe vers la Syrie, après une interruption de plusieurs années, appartient à Kosmos Airlines.

L’ingénieur Tawil a souligné l’importance de ce vol, qui indique la stabilité et le retour du travail dans le trafic aérien, et la disponibilité de l’aéroport de Lattaquié et sa volonté de recevoir tous les vols civils, faisant noter que ce vol est une invitation aux autres compagnies aériennes qui souhaitent effectuer leurs vols via les aéroports syriens.

Source: Médias