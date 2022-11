Les membres du Conseil iranien de la Choura ont voté en faveur de l’adoption d’un projet de loi sur l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai.

L’agence iranienne Tasnim a rapporté que « lors d’une séance publique aujourd’hui, les membres du conseil ont approuvé les grandes lignes et les détails du projet de l’Iran d’adhérer à l’Organisation de coopération de Shanghai ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé sur son compte Twitter que « le vote décisif de l’Assemblée consultative islamique iranienne sur le projet de loi d’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai prouve la détermination et le sérieux de notre pays concernant le développement de coopération économique régionale et internationale et l’orientation vers l’Asie. »

Le 15 septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères et secrétaire général de l’OCS, Zhang Ming, ont signé un document sur l’adhésion à part entière de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai, en marge du sommet de l’organisation à Samarkand, en Ouzbékistan.

« A partir de maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de coopération économique et commerciale, de transport et d’énergie », avait alors déclaré Amir Abdullahian.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation de Shanghai a souligné après la signature que « l’adhésion de l’Iran à l’organisation contribuera à renforcer son rôle et à élever le niveau de son travail ».

Depuis 2005, l’Iran est un État observateur au sein de l’Organisation de Shanghai et les procédures d’adhésion pour devenir membre à part entière de l’organisation ont commencé en 2021.

Il convient de noter que l’Organisation de Shanghai a été créée en 2001, et c’est un bloc qui comprend la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan et un certain nombre de pays de l’ex-Union soviétique.

Source: Médias