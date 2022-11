Commentant les scènes relayées sur les réseaux sociaux des supporters arabes au Mondial de Qatar, exprimant leur soutien à la cause palestinienne et leur rejet de la normalisation avec l’entité sioniste, le secrétaire général adjoint du Hezbollah a estimé qu’il s’agit « d’un indice » sur l’humeur de l’opinion publique arabe par rapport à ce processus entamé par leurs gouverneurs. Une faille que des experts israéliens n’ont pas manqué de détecter et qu’ils ont longtemps investie dans leurs politiques d’imposition de l’occupation israelienne.

Un indice de refus du processus engagé par les régimes

« Les images de citoyens arabes refusant des interviews avec des correspondants sionistes lors de la Coupe du monde au Qatar est un indice qui illustre le refus du peuple du processus de normalisation engagé par les régimes avec l’ennemi », a tweeté cheikh Naïm Qassem.

Selon le numéro deux du Hezbollah, «la résistance de la jeunesse (arabe) à la normalisation est l’expression du rejet structurel de l’existence de l’entité israélienne dans la région »

Il a conclu sur Twitter que « les efforts concertés entre la résistance militaire, culturelle, médiatique et celle de la jeunesse réalisera la victoire et la libération de la Palestine ».

« Il n’y a que la Palestine »

Depuis le début du Mondial à Doha, chaque fois que les supporters arabes savent qu’il y a un correspondant israélien dans les parages, ils affluent vers lui pour lui faire part de leur abjection, affirmant qu’il n’y a que la Palestine.



« Tu n’es pas admis ici. C’est le Qatar, c’est notre Etat et tu n’es pas admis ici. Il y a seulement la Palestine », a dit récemment ce jeune supporter au journaliste de la chaine de télévision israélienne Channel 13.

Cette dernière et d’autres médias israéliens n’ont eu de cesse de rapporter ce genre de réactions de rejet, tout en rapportant la surprise des correspondants israéliens sur place, comme l’ont rapporté les reportages réalisés par les rédacteurs du dossier israélien dans la télévision al-Manar.

Protéger les régimes arabes contre l’Iran

Interrogé par Channel 13, un expert israélien pour les questions arabes semble vouloir calmer les inquiétudes israéliennes qui en découlent, passant outre de ce clivage flagrant entre les convictions affichées par les jeunes arabes à Doha, farouchement hostiles à « Israël», et celles des régimes arabes qui ont normalisé avec lui. Assurant que le soutien de ces derniers est bien réel, car « ils veulent se protéger de l’Iran ».

« Non je n’ai pas été surpris. Il ne faut pas s’en étonner », a été la réponse de Tsevi Yahzkali à la question du présentateur de cette télévision, s’il a été supris par ces réactions.

« Tous les supporters sont venus de pays qui entretiennent des liens avec Israël mais n’aiment pas Israël. Parce que les Etats qui ont conclu la paix avec Israël ont voulu une chose stratégique, qui n’est autre que la protection contre l’Iran », a-t-il ajouté, d’un ton rassurant.

Et lorsque ce dernier lui a fait remarquer que « les propos de Netanyahu selon lequel plus tu es fort, plus on te respecte, ont été sapés par ce qui se passe à Qatar», ce qui prouve selon lui que « la réalité n’a rien à voir avec les prévisions de Netanyahu », l’expert israélien a rétorqué :

« Ceci n’est pas utile. Regarde les Egyptiens. La paix avec eux est restée froide, pendant 50 ans. Pour nous c’est une paix de normalisation. Alors qu’ils la considèrent comme une paix de protection. Le but est de rester bien avec les voisins arabes face à la menace iranienne en seconde position, la cause palestinienne ne sera jamais oubliée », a-t-il affirmé.

Sachant que lorsque le processus de normalisation avec l’entité sioniste a été lancé à partir de 1977 par le raïs égyptien Anouar Sadate, la République islamique d’Iran qui a adopté une politique étrangère sur le conflit au Moyen-orient farouchement hostile à l’occupation israélienne n’était pas encore instaurée.

Imposer les dirigeants arabes aux peuples arabes

Yahzkali se veut sans doute rassurant pour la population israélienne, qui assiste via ses écrans à ce déferlement de rejet de sa présence et son occupation de la Palestine, dans une insinuation à peine cachée qu’il faut accepter ce fait, tant qu’il ne les menace pas. Pourtant l’un des fondateurs de l’entité sioniste et son premier Premier ministre, David Ben Gourion, avait promis tout le contraire en 1947 en disant que « les jeunes oublieront ».

L’on constate que l’expert israélien utilise la pièce maitresse de la PSYOPS israélienne: la soi-disant menace iranienne pour les régimes arabes et la présumée protection israélienne qui leur est procurée. Une rhétorique qui dénigre le soutien des jeunes arabes à la cause palestinienne, et s’investit entièrement dans le besoin des régimes arabes de l’entité sioniste contre le pays qui la soutient le plus. Question de leur faire induire que plus les peuples arabes soutiendront la cause palestinienne, plus les régimes arabes auront besoin de l’entité sioniste.

En vue de l’implantation de l’entité sioniste en Palestine, une stratégie des plus perverses a été utilisée pour neutraliser les populations arabes. En leur imposant entre autres des dirigeants malgré elles. Avec l’aide de toutes les puissances occidentales, les Etats-Unis en tête.

Source: Divers