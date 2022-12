Dans une déclaration mardi sur la situation qui prévaut au niveau du bassin du lac Tchad, le président du Nigeria Muhammadu Buhari, a appelé ses pairs dans la région à un renforcement de la sécurité des frontières évoquant l’afflux d’armes depuis l’Ukraine et le Sahel.

Selon Buhari, qui s’exprimait devant ses homologues lors du 16ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) à Abuja, les efforts des pays ayant formé une coalition militaire pour sécuriser la région sont louables et la menace terroriste a également été relativement maîtrisée. Il a cependant déploré l’afflux d’armes qui pose un nouveau défi de taille.

« Malgré les succès enregistrés par les troupes de la Force multinationale interarmées (MNJTF) et les diverses opérations nationales en cours dans la région, des menaces terroristes planent toujours sur la région », a indiqué Buhari. « Malheureusement, la situation au Sahel et la guerre qui fait rage en Ukraine sont des sources majeures d’armes et de combattants qui renforcent les rangs des terroristes dans la région », a-t-il ajouté.

« Ce mouvement illégal d’armes dans la région a intensifié la prolifération des armes légères et de petit calibre qui continue de menacer notre paix et notre sécurité collectives dans la région. Il est donc urgent que nos agences de contrôle des frontières et autres services de sécurité agissent de concert pour arrêter la circulation de toutes les armes illégales dans la région », a-t-il insisté.

Notons que les pays du lac Tchad, sont composés du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. Plus tôt, une attaque contre une position de l’armée tchadienne s’est soldée par une dizaine de soldats tués. L’attaque avait alors, été attribuée à Boko Haram.

Source : Actu Cameroun