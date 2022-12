Le Front populaire de libération de la Palestine a affirmé qu’il poursuit sa stratégie, et que la résistance reste une option principale contre l’occupation, et « qu’il n’a d’autre boussole que la Palestine, toute la Palestine ».

Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, Jamil Mezher, a déclaré : « C’est soit la Palestine, soit le feu, génération après génération », soulignant que le Front « poursuit son travail afin de définir une stratégie nationale unifiée autour des forces nationales qui adhèrent à la résistance comme option principale ».

Lors du festival national intitulé « Notre point de départ est la résistance » pour commémorer le 55e lancement du Front sur la place Al-Katiba à Gaza, ce jeudi, Mezher s’est rendu aux places de Yasmina et de la Vieille Ville, à Jénine, Hébron et Dheisheh, à Al-Aqsa, Qiyamah et Al-Mahd, et a déclaré que « le Front populaire a retiré l’option intérimaire de la table, et la considère comme une porte d’entrée vers les concessions et est revenu sur son choix stratégique ».

De même, Muzher a déclaré : « Au nom de ceux qui sont ancrés dans leur identité nationale à Haïfa, dans le Néguev, à Nazareth, à Oum al-Fahm, en Galilée et à al-Mouthalath, il n’y a pas de solutions, pas de colonies et pas de négociations avec l’occupant. »

Il a expliqué : « Notre commémoration du lancement sous le slogan »Notre point de départ est la résistance » est une affirmation des constantes du front, qu’il n’a pas d’autre boussole que la Palestine, toute la Palestine, de même c’est une occasion de révéler aux masses tous les problèmes urgents ».

Il a souligné que « les dizaines de milliers de personnes rassemblées aujourd’hui, répondant à l’appel sur la place Al-Katiba.Elles sont venues confirmer par leur présence que la révolution se poursuit, se renouvelle et s’enracine, et traduit un référendum concernant le Front pour son choix de la résistance et son adhésion à ses constantes ».

Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine a souligné que « le Front continuera sur la voie de la lutte et de la résistance, et tracera les lignes d’une année passée et d’une nouvelle année de lutte ».

Mezher s’est adressé vers l’occupation en disant : « cet ennemi se leurre s’il croit que les plans du criminel Itamar Ben Gvir peuvent persister sans riposte, une riposte qui transformera chaque atome de la patrie en un feu qui brûle les sionistes », soulignant que » le Front populaire et les forces de résistance ne permettront pas qu’un Palestinien ou une ville soit pris pour cible, encore moins un village ou un camp chez nous ».

Il a souligné que « l’escalade de la résistance en Cisjordanie est un choix stratégique, et en conséquence nous nous battrons aux côtés des forces de résistance afin de transformer tous les avant-postes des colonies en points d’affrontement et de confrontation ».

Il a indiqué : « La bataille pour briser le siège de Gaza et chaque pouce assiégé de la patrie occupée est une priorité pour défendre l’existence de notre peuple, sa résistance et ses piliers, et nous travaillons avec la communauté patriotique pour concevoir de nouvelles méthodes pour affronter le blocus, capable de forcer l’occupation à mettre fin à son blocus. »

Il a ajouté : « Notre main est tendue pour reconstruire l’Organisation de libération de la Palestine, seul représentant légitime de notre peuple, sur des bases nationales et démocratiques, et sur la base d’un partenariat national ».

Il a estimé que « les masses rassemblées ici aujourd’hui, et dans les prochains jours en Cisjordanie, en Syrie et au Liban, ainsi que dans les camps de réfugiés et de la diaspora, ont le droit d’exiger qu’on leur parle franchement de l’état du Front ».

Il a réaffirmé que « le Front est toujours attaché à la Palestine en tant que centre de l’arabisme dans sa vision nationale, et en tant que cause international dans le contexte de la bataille fondamentale contre l’impérialisme mondial ».

Source: Médias