La dernière « grève nationale » de trois jours en Iran s’est terminée le mercredi 7 décembre, suscitant une participation tiède prévisible, contrairement aux attentes des fauteurs de troubles soutenus par l’étranger et malgré la guerre hybride à grande échelle et sans restriction contre le pays.

La dernière « grève » a eu lieu près de trois mois après que des émeutes ont éclaté en Iran à la suite de la mort malheureuse de Mahsa Amini. Cette jeune femme de 22 ans s’est effondrée dans un poste de police de la capitale Téhéran après avoir été arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique obligatoire.

Elle a été déclarée morte dans un hôpital trois jours plus tard, suscitant la colère dans tout le pays. Le président Ebrahim Raïssi, qui était alors en voyage à l’étranger, a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur l’incident et le chef du pouvoir judiciaire, Mohseni Ejei, a assuré que justice serait faite et que les responsables seraient tenus de rendre des comptes.

Des grèves sous la menace

Mais cela n’a pas suffi, car les émeutiers soutenus par l’étranger sont rapidement passés à l’action, détournant une tragédie humaine pour faire avancer le programme occidental de « changement de régime » en Iran.

Dès que les émeutes ont éclaté, les forces hostiles opérant depuis l’étranger se sont précipitées pour appeler à des grèves nationales, mais ces appels sont restés pour la plupart lettre morte. Avec le temps et l’escalade rapide des tactiques d’intimidation et de coercition, certaines personnes ont estimé qu’elles n’avaient d’autre choix que de fermer leurs entreprises jusqu’à ce que le calme revienne.

Ces » grèves forcées » ont particulièrement visé les commerçants et les camionneurs, les deux groupes les plus vulnérables aux intimidations et à la coercition. Cependant, seul une petite proportion d’entre eux a participé aux grèves – volontairement ou non – tandis que d’autres, notamment les ouvriers, les étudiants, les enseignants, les infirmières, etc. se sont montrés réticents.

Un climat de terreur

Pour créer un climat de peur, les émeutiers ont menacé ces dernières semaines de nombreux commerçants de violence et de destruction de leurs biens s’ils refusaient de participer aux « grèves ». Des messages menaçants ont été peints à la bombe sur les murs de nombreux magasins. « S’ils sont ouverts, nous y mettrons le feu demain », peut-on lire.

De la colle sur les serrures

Dans la ville de Bojnurd, dans le nord-est du pays, des commerçants ont eu du mal cette semaine à ouvrir les serrures de leurs portes car elles étaient remplies de colle, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Un commerçant a déclaré avoir reçu des menaces selon lesquelles ses magasins seraient incendiés si les volets étaient ouverts.

A shopkeeper in the Iranian city of Bojnoord struggles to open the lock on his shop because it is filled with glue, preventing him from opening the shop amid calls by anti-Iran groups for a nationwide strike. pic.twitter.com/ngyunaK8mo — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 5, 2022

Selon des témoins oculaires, des émeutiers armés de couteaux ont attaqué sans vergogne des magasins à Téhéran et dans d’autres grandes villes iraniennes qui ont reporté l’appel à la fermeture de trois jours.

« Ils (les émeutiers) ont brisé les vitres d’un magasin, mis de la colle dans la serrure d’un autre magasin, tiré sur les camions sur la route, mais leur grève forcée a échoué », a écrit un utilisateur de Twitter. (…)

Des balles et des clous sur les camioneurs

Selon des rapports et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des balles réelles ont été tirées sur certains camionneurs dans les provinces du sud et de l’ouest de l’Iran pendant cette période.

Dans certains cas, des clous pointus ont parsemé les routes, crevant les pneus des camions et des voitures, provoquant de nombreux accidents.

Il serait inutile d’évoquer la récente tournure des événements en Iran sans souligner la vicieuse campagne de propagande anti-iranienne, notamment menée par les médias persans basés à Londres, dont Iran International, financé par les Saoudiens.

Ce réseau, classé récemment parmi les organisations terroristes par le gouvernement de la RII, a pesé de tout son poids pour soutenir ces prétendues « grèves nationales » en Iran, en colportant de faux récits, en publiant de fausses histoires et en décrivant ces prétendues « grèves » comme un « tournant » de la part de groupes anonymes.

Une recherche sur Google de l’équivalent persan de l’expression « grèves nationales » du 16 septembre, jour de la mort de Mahsa, au 4 décembre, veille du début de la prétendue « grève », donne 709 résultats pour le seul site de ce réseau. La plupart des résultats, cependant, remontent à l’époque où il n’y avait pas encore de grèves en Iran et constituent donc une déformation et une distorsion des faits.

À l’antenne, la chaîne a bombardé les téléspectateurs de rapports douteux sur ces grèves imaginaires, y compris d’innombrables vidéos non vérifiées de magasins aux volets fermés, ainsi qu’un grand nombre d’interviews d’experts autoproclamés qui s’accordaient tous à dire que ces grèves imaginaires provoqueraient l’effondrement de la République islamique.

Naturellement, la campagne de désinformation rampante donne aux personnes à l’extérieur du pays l’illusion que la nation entière est en grève, comme si la vie s’était arrêtée. Rien n’est plus éloigné de la vérité.

Des grèves via Twitter

Après avoir semé les graines de cette illusion, les éléments anti-iraniens basés à l’étranger ont commencé, au début du mois dernier, à proférer de sérieuses menaces de violence contre les commerçants non grévistes – contre presque tout le monde.

Par exemple, Omid Khalili Tajrishi, producteur et présentateur du média Manoto, basé à Londres (lire:propagande), a publiquement menacé les commerçants qui refusaient de se joindre aux grèves forcées.

« À partir de maintenant, les gens n’ont aucune responsabilité envers les commerçants et leurs biens », a-t-il tweeté le 5 novembre.

« C’est le dernier avertissement aux commerçants avides des grands bazars : soit vous rejoignez la révolution 1401 (2022), soit tout ce qui arrivera à vos biens et à votre magasin sera de votre propre responsabilité », a-t-il écrit dans un tweet.

(NDLR: Se présentant comme l’un des leaders du mouvement de contestation en Iran, la page Twitter de Tajrishi avance qu’il dispose de 44.4 K followers . Mais ces publications ne dépassent pas les 5.000 likes, très rarement)

Excuses forcées pour des chocolats



L’usage indiscriminé de la force lors des récentes émeutes ne s’est pas limité aux grèves. Les émeutiers, avec le soutien matériel et moral de leurs mécènes à l’étranger, ont l’intention de terroriser et d’exterminer tous ceux qui refusent d’accepter leurs diktats.

Ils se sont déchaînés dans tout le pays, causant des dommages aux biens publics et, dans certains cas, tuant des civils innocents et des membres des forces de sécurité.

Ils ont menacé et boycotté l’équipe nationale de football iranienne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et plus récemment, ils ont intimidé un homme ordinaire et l’ont forcé à s’excuser pour son hospitalité envers le président de la République islamique d’Iran.

Jeudi dernier, lors de sa visite dans la province du Kurdistan (nord-ouest), le président Ebrahim Raïssi est entré dans le principal bazar de la capitale provinciale, Sanandaj, où un commerçant kurde lui a offert des chocolats en signe d’hospitalité.

Cette rencontre tout à fait normale a toutefois exposé l’homme kurde à une avalanche de haine toxique et de menaces de violence, qui l’ont finalement contraint à présenter des excuses publiques plutôt réticentes afin d’échapper à tout préjudice.

Dans une brève déclaration vidéo, Feyzollah Qaderi a reconnu avoir été attaqué sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle il a tenté de minimiser son offre de chocolats au président Raïssi comme une simple décision impulsive.

« Je jure devant Dieu que ce n’était pas prévu et que je n’avais aucune raison de le faire. Si mon action a contrarié des gens, je leur présente mes excuses et j’espère qu’ils me pardonneront », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Selon un rapport de l’agence de presse Tasnim, immédiatement après la rencontre entre M. Qaderi et M. Raïssi, une campagne de diffamation a été lancée contre lui, notamment par la publication de ses informations personnelles et de celles de sa famille sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport de Tasnim, les émeutiers ont menacé de l’assassiner, lui et sa famille, et de brûler son magasin, le forçant à s’excuser et à demander grâce.

Nature dictatoriale des émeutiers

Cet incident peu plaisant a incité de nombreuses personnes bien intentionnées à dénoncer la nature dictatoriale des émeutiers, qui ont fait régner la terreur dans tout le pays au nom des « femmes, de la vie et de la liberté » ces derniers mois.

Le président Raïssi a dénoncé la campagne de diffamation contre le commerçant de Sanandaj et a exprimé sa sympathie à son égard dans un discours prononcé devant les étudiants de l’université de Téhéran le mercredi 7 décembre.

« Je suis allé au Kurdistan et, comme vous l’avez vu, un homme [m’a offert] un chocolat dans le bazar. Voyez ce qu’ils ont fait à ce pauvre homme », a déclaré Raïssi.

« Un autre homme m’a dit que lorsque nous fermons nos magasins, il ne faut pas croire que nous le faisons pour soutenir les [émeutiers], mais plutôt parce que, tôt le matin, quelqu’un a menacé de briser la vitrine de notre magasin », a poursuivi Raïssi.

« Et ils [les émeutiers] parlent de dictature. Eh bien, qui est le dictateur ? », s’estil empressé d’ajouter, ovationné par le public qui l’applaudit à tout rompre.

Par Mohammad Homaeefar : est un journaliste basé à Téhéran qui couvre la politique iranienne et les affaires du Moyen-Orient depuis 2014.

Source : Press TV