Les médias israéliens ont rapporté que « l’armée israélienne a entamé, samedi, une vaste manœuvre d’urgence qui simule une guerre contre le Hezbollah, avec la participation de plus de dix mille soldats », soulignant » l’existence d’énormes lacunes voire faiblesses ».

« Des milliers de soldats participants sont des réservistes, et ils ont été soudainement rappelés par un ordre exceptionnel dans leurs unités », a rapporté le site Yedioth Ahronoth.

Le site a révélé : « Dans les coulisses, il est devenu clair qu’il y a une grande inquiétude au sein de l’armée, en particulier dans le corps médical, en raison des énormes lacunes dans les capacités des unités à la guerre, en particulier l’équipement médical alloué aux forces qui participent dans les manœuvres stimulant une prochaine confrontation. »

Des sources au sein de l’armée d’occupation israélienne ont indiqué au site qu' »il y a une pénurie importante de certaines brigades régulières en matériel médical, et parmi les forces de réserve, au point que la pénurie est de 60% ».

Et les sources ont ajouté : « Dans les entrepôts médicaux d’urgence de l’armée, on a remarqué l’année dernière qu’il y avait une pénurie d’un groupe d’outils tels que : aiguilles, bandages, outils de chirurgie de terrain, anesthésie, etc. « , ajoutant que « 10% du matériel médical d’urgence est périmé. »

L’armée d’occupation israélienne admet « qu’il existe une lacune à cet égard, mais affirme que « cette question est désormais plus perceptible dans les brigades de réserve ».

Les énormes lacunes qui se sont accumulées dans les aptitudes des unités médicales ont conduit « au transfert des moyens sanitaires d’une unité à l’autre, selon l’ordre pratique de priorité lors de l’entrée en combat au-delà des frontières ».

Les médias israéliens ont indiqué « qu’en raison de ce danger pour l’état de préparation de l’armée, la question est devenue un sujet de préoccupation dans les conversations entre des dirigeants de l’état-major général, et ils ont reçu des preuves et des données sur les unités médicales des brigades de manœuvre, qui sortiront incapables de tout combat s’il éclate bientôt ».

Source: Médias