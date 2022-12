Le ministre iranien de la Défense Mohammad Reza Ashtiani a déclaré, lors d’une réunion avec la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, que « la partie ukrainienne n’a présenté lors d’une réunion aucune preuve sur l’utilisation par la Russie de drones iraniens dans la guerre ».

Selon Ashtiani, l’Ukraine a déclaré lors de cette rencontre qu’elle « retarderait la fourniture des preuves à la prochaine réunion ».

Il y a deux semaines, la mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies a annoncé que «Téhéran et Kiev ont pris des mesures importantes pour mettre fin aux malentendus sur la question des drones présumés, au niveau des ministres de la défense ».

La mission a souligné que l’Iran a adopté des positions transparentes, continues et cohérentes concernant la guerre en Ukraine, notant que tous les membres de l’ONU doivent respecter pleinement les principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et les lois internationales, y compris la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale des États.

Téhéran a expliqué que « l’Iran et la Russie échangent une coopération en matière de défense, de science et de recherche sur la base d’accords bilatéraux depuis de nombreuses années, remontant à avant la guerre d’Ukraine ».

Le lundi 12 decembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a affirmé que son pays était prêt à mener une enquête conjointe avec l’Ukraine concernant les allégations selon lesquelles la Russie aurait utilisé des drones iraniens lors d’opérations de combat dans ce pays.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti, à plusieurs reprises, les accusations occidentales contre Téhéran d’avoir envoyé des armes et du matériel militaire à la Russie à la lumière de la crise actuelle, soulignant qu’elles sont « sans fondement ».

Source: Médias