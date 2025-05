L’armée d’occupation israélienne poursuit ses raids sur les villes et les camps de réfugiés de Cisjordanie. Jénine, Tulkarem, Naplouse et d’autres régions ont été le théâtre de raids et d’arrestations dès les premières heures de lundi matin jusqu’au soir.

Les forces d’occupation israéliennes ont lancé un deuxième raid aujourd’hui dans le village de Madama, au sud de Naplouse, en Cisjordanie. Auparavant, elles ont attaqué le camp de réfugiés de Balata à Naplouse et arrêté deux jeunes hommes : Mohammad al-Hawtari et Moumin al-Maskawi.

À Tulkarem, les forces d’occupation ont arrêté trois jeunes hommes : Daoud al-Khatib, Mohammad Nayfeh et Mohammad al-Ajouz. Les forces d’occupation israéliennes ont également lancé des raids dans les villes de Silwad et Turmus Ayya, dans les gouvernorats de Ramallah et d’al-Bireh.

À Bethléem, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté Mouath Shawara à un poste de contrôle militaire à Tuque. À Hébron, Abdel Samad Abou Ramouz, Shaker al-Tarda et Mohammad al-Tarda ont été arrêtés, et le frère de l’un d’eux a été battu.

Plusieurs citoyens ont été asphyxiés ce soir lors d’un raid militaire israélien sur la ville d’Al-Khader, au sud de Bethléem, après que des soldats ont tiré des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur des Palestiniens.

Les forces d’occupation israélienne ont également perquisitionné les domiciles de prisonniers libérés à Idhna, à l’ouest d’Hébron, en Cisjordanie, et arrêté deux jeunes hommes à Qalqilya, au nord de la Cisjordanie.

Pour le quatrième jour consécutif, l’armée d’occupation israélienne poursuit son agression contre la ville de Bruqin, au nord de la Cisjordanie, imposant un couvre-feu général et transformant plusieurs maisons en casernes militaires fermées.

Des colons brûlent des arbres et des cultures à Hébron

Lundi soir, des colons israéliens ont brûlé des arbres fruitiers et des cultures dans la colonie de Khalat al-Forn, située dans le village de Birin, à l’est d’Hébron, en Cisjordanie.

Farid Burqan, chef du conseil du village de Birin, a déclaré à WAFA que « des colons israéliens ont brûlé des vignes, des amandiers, des oliviers et des citronniers à Khallet al-Forn ». Il a ajouté que « les incendies se sont propagés à de vastes zones de plus de 70 dunums (1 dunum : 1000 m2) plantées d’orge, de trèfle et d’autres cultures ».

Burqan a souligné que « les attaques des colons visent à déplacer les Palestiniens et à agrandir l’avant-poste d’Adorin et la colonie de Pnei Hefer, tous deux construits sur des terrains privés à proximité du village ».

Il a appelé les institutions locales et internationales « à œuvrer pour protéger les habitants et à intervenir afin de mettre fin aux attaques des colons israéliens ».

Il est à noter que « les forces d’occupation et les colons israéliens ont mené au total de 1 693 attaques au cours du mois d’avril », selon un rapport publié par la Commission de résistance au mur et à la colonisation.

Source: Médias