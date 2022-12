Le Hamas a organisé un défilé militaire à l’occasion du 35e anniversaire de sa création, durant lequel le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a affirmé que « la campagne d’arrestations en Cisjordanie est une indication que la direction de la coordination sécuritaire se poursuit dans ce tunnel obscur ».

Dans un discours prononcé lors du festival baptisé « nous viendrons avec un tsunami dévastateur » célébrant le 35e anniversaire du mouvement Hamas à Gaza, Sinwar a appelé les dirigeants de l’Autorité palestinienne à « mettre fin à la coordination sécuritaire avec l’occupation et à convenir d’un programme pour résister au mouvement fasciste du gouvernement d’occupation », expliquant que le mouvement « n’a jamais différé stratégiquement avec le Fatah. Lorsque la bannière de la lutte armée a été hissée, nous n’étions en désaccord que sur la voie du règlement ».

De même, Sinwar a appelé » les jeunes de Cisjordanie, de toutes les factions et brigades, à prendre l’initiative et à sortir du tunnel de l’absurdité et des intérêts personnels », notant que « le phénomène du camp de Jénine, les Aryn alOussoud à Naplouse, la brigade Balata et d’autres sont le seul moyen de sauver notre peuple et d’atteindre ses objectifs. »

Sinwar s’est adressé aux Palestiniens de l’intérieur en disant : « resserez vos rangs et préparez-vous à affronter l’occupation avec les méthodes que vous jugerez appropriées », notant que « le catalyseur populaire de la résistance doit pouvoir se poursuivre sur la voie de la libération. »

Abou Khaled Muhammad al-Deif: Pour unir toutes les bannières pour la libération de la Palestine

Pour sa part, le commandant de l’état-major de Qassam, Abou Khaled Muhammad al-Deif, a appelé à « unir toutes les bannières pour un seul objectif grand, noble et sacré, qui est la libération de la Palestine ».

Lors du festival organisé par le mouvement, al-Deif a assuré ce mercredi à la direction de l’occupation israélienne et à ses partisans qu’ils sont « incapables de réussir ce dans quoi vos pères ont échoué, et ce sera votre fin, la disparition de votre entité, et votre éradication loin de notre terre. »

Il a ajouté: « Vous êtes aujourd’hui impuissant et lâche, et votre disparition sera notre butin. »

Source: Médias