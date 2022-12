Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu mardi à Bakhmout/ Artiomovsk, la ville située dans la république du Donetsk et qui semble être sur le point de tomber entre les mains des forces russes. Il y a envoyé deux bataillons du régiment nazi Azov, formés de quelques 1700 hommes. Ils devront y affronter les militaires russes de la force Wagner.

Le sort de cette ville est d’autant plus sensible que la ville de Marinka (Maryinka) a été conquise par les Russes et leurs alliés de la République populaire de Donetsk. Le 15 décembre dernier, les forces russes et leurs alliés s’étaient emparées de 80% de la ville, selon Sputnik.

(Des soldats ukrainiens capturés à Marinka. Source: Intel Slava)

Cette ville située à 24 km de la ville de Donetsk renfermait le quartier général principal et le plus fortifié des forces armées ukrainiennes de l’oblast de Donetsk.

Les forces russes ont pénétré dans les principales lignes de défense ukrainiennes de Marinka, depuis plusieurs directions, découpant la position des forces ukrainiennes en enclaves séparées, dont certaines sont en cours de nettoyage.

Les informations reçues dimanche soir, de sources policières de la République populaire de Donetsk, ont confirmé que ses forces avaient resserré leur contrôle sur le centre de la ville de Marinka après des semaines de combats acharnés.

Les Forces spéciales d’intervention, avec le soutien de l’artillerie, de l’aviation et des forces russes, ont pu enfin contrôler les derniers points du donjon (sud du centre-ville).

Ont été contrôlés le centre principal de la ville et les immeubles de grande hauteur. Le reste des quartiers de la ville sont des bâtiments d’un ou deux étages qu’il sera facile de nettoyer par le feu avant de les contrôler.

Sécuriser Donetsk

Le contrôle de Marinka élargit le cercle de la sécurisation de Donetsk, la capitale qui a été exposée, et continue d’être, lors des affrontements d’aujourd’hui, aux bombardements ukrainiens les plus violents qui n’épargnent ni quartiers civils, ni écoles ni hôpitaux, causant des morts et des blessés.

De manière générale, les forces russes et populaires progressent encore de manière tangible sur les axes de la direction sud-ouest du Donbass, bénéficiant du processus de repositionnement et de déploiement après le retrait et la fortification sur la rive gauche du Dniepr à Kherson, et du transfert de certaines de ces forces au centre et au sud-ouest du Donbass.

La prise de cette ville permettra de paver le chemin pour mener l’attaque en direction du nord, vers Krasnagorovka. Puis viendra le tour de l’attaque sur Ogledar sera encore plus facile.

Azov contre Wagner à Bakhmout

(Une unité de la force Wagner se dirigeant à Bakhmout en novembre. Source: Intel Slava)

De plus, au cours des derniers jours, les factions des forces spéciales Wagner ont poursuivi leur incursion dans les positions des forces armées ukrainiennes au sud de Bakhmout /Artemovsk dans un effort clair pour atteindre la zone résidentielle Ivanovskoye, et couper les principales lignes d’approvisionnement du groupe de formations des forces ukrainiennes retranchées dans la ville.

Les informations de terrain indiquent que l’état-major ukrainien a envoyé deux bataillons du régiment nazi Azov pour intervenir dans les axes chauds de direction de Bakhmout. Quelques 1 700 hommes armés, sont arrivés dans la ville de Kramatorsk.

Les batailles se déroulent dans le sud de la ville à proximité des localités résidentielles de Opetnoye et Klyshevka. Elles sont d’une grande importance.

Le plus important est de contrecarrer les contre-attaques en contournant les opérations que les forces ukrainiennes pourraient mener dans une tentative désespérée d’empêcher la progression vers Bakhmout, en sécurisant l’accès à l’eau de la ville de Donetsk, adjacente à la ligne de contact, coupant les lignes d’approvisionnement et renforçant les directions d’expansion de l’offensive vers Bakhmout.

Au cours des derniers jours, les forces « musiciennes », appellation donnée aux forces Wagner, sont parvenues à repousser les forces armées ukrainiennes du sud de la ville. Elles ont pris le contrôle de plusieurs de ses importants bastions fortifiés.

Les forces wagnériennes cèdent rarement une zone qu’elles ont réussi à contrôler. Afin que les forces russes étendent leur contrôle dans cette direction, elles ont traversé le canal d’eau Seversk – Donetsk-Donbass.

Les régions de l’est, du sud-est et du nord-est de la ville d’Artyomovsk-Bakhmut assistent à la progression des forces russes à travers les zones de bâtiments de la ville. Ces forces font pression pour pousser les forces armées ukrainiennes vers l’ouest.

(Incendie dans un batiment à Bakhmout. Source: Intel Slava)

Et bientôt Soledar

En même temps, les forces de Wagner ont préparé le terrain et les conditions pour attaquer Soledar ville est située sur la rivière Bakhmout, à 80 km au nord de Donetsk. Elles ont renforcé leur emprise sur Yakovlika et ont atteint la périphérie nord-est de Soledar.

Cette dernière est désormais attaquable non seulement depuis l’est, mais aussi depuis le nord et le nord-est, ce qui rend extrêmement difficile le processus de sa défense par les forces ukrainiennes.

(Combats à Soledar entre des combattants tchétchènes de la force Akhmat et des soldats ukrainiens. Source: Intel Slava)

Les médias ukrainiens ont mis l’accent sur les nouvelles faisant état de l’insistance des forces russes à resserrer le contrôle sur cette ville avant le réveillon du Nouvel An.

Une référence sur la possibilité du retrait imminent des forces ukrainiennes restantes de la ville pour se positionner dans une ligne défensive arrière alternative.

Il en découle que la ligne de défense ukrainienne Bakhmout – Soledar – Seversk est menacée.

Visite de Poutine

Il semble que la visite du président russe Vladimir Poutine à la salle des opérations du commandement des opérations militaires, vendredi, a eu un impact sur le déroulement et la détermination des batailles.

Le commandant en chef des forces armées russes a apparemment fixé un délai pour l’exécution des tâches requises avant la fin de cette année. Les premières tâches réalisées ayant été le contrôle par les forces russes et populaires de Marinka et Yakvlevka.

Ce qui ouvre la voie à deux choses : renforcer les capacités et le positionnement des forces russes pour progresser dans le Donbass, jusqu’à le libérer complètement, et assurer un positionnement et une résilience plus stables pour surmonter la saison hivernale sans surprises pouvant affecter la ligne de front et de friction.

« Bakhmout, la forteresse orientale de l’Ukraine »

La visite surprise de Zelensky intervient dans ce contexte. Il a rencontré des militaires, s’est entretenu avec eux » sur place, a déclaré le service de presse de la présidence, sans plus de précisions, rapporte l’AFP.

Une vidéo diffusée par la chaîne ukrainienne d’Etat Freedom l’a montré, se prenant en photo aux côtés de soldats dans un bâtiment et leur donnant des médailles.

Cette visite à Bakhmout apparaît toutefois comme le plus risqué de ses déplacements, les forces russes se trouvant aux portes de cette ville qu’elles tentent de prendre depuis l’été.

Selon l’AFP, ces derniers mois, cette cité est devenue le lieu de pertes en apparence massives dans les deux camps du fait d’une guerre de tranchées épuisante, de duels d’artillerie lourde et d’assauts frontaux.

« Bakhmout est la forteresse orientale de l’Ukraine », s’est quant à lui mardi la vice-ministre ukrainien de la Défense Ganna Maliar, au côté de M. Zelensky.

Serait-ce une ultime tentative pour remonter le moral des soldats ukrainiens qui risquent d’avoir le même sort que ceux de Mainka.

Source: Médias