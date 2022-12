Sous la protection de plusieurs dizaines d’éléments des forces spéciales israéliennes, des colons ont pris d’assaut une portion de terre surnommée Hamra et située dans le quartier de Wadi Hilweh à Silwan, une localité située aux confins sud des fortifications de la ville sainte d’al-Qods.

Le terrain de 8 dunams, (chaque dunam équivaut à près de 1.000 m2), est situé à côté de la source d’eau de Silwan et à quelques mètres du quartier d’Al-Boustan.

Les colons ont entrepris des travaux afin de l’annexer, estiment les médias palestiniens.

Selon le Centre d’information Wadi Hilweh – Jérusalem, des affrontements et des rixes ont éclaté entre les résidents palestiniens d’une part et les colons et les forces d’occupation de l’autre. Ces dernières ont arrêté 3 jeunes hommes après les avoir molestés.

Arrestation de l’auteur de la double opération de novembre

En outre, les forces d’occupation ont annoncé avoir capturé l’auteur présumé de l’opération double de résistance qui avait été réalisée le 23 novembre dernier dans la ville sainte d’al-Qods.

L’ingénieur Islam al-Farroukh (26 ans), originaire de la localité de Kafat A’qeb au nord de Jérusalem est suspecté d’avoir planifié et exécuté la double opération aux deux engins, déposés respectivement dans une station à essence à l’entrée de Jérusalem et dans le quartier de colons Ramot et causé la mort de deux colons.

Selon le communiqué conjoint du Shin Bet israélien et de la police israélienne, Farroukh aurait reconnu avoir planifié pendant longtemps et tout seul cette opération et qu’il avait consulté sur internet des sites qui expliquent le mode de fabrication des produits explosifs.

Il aurait aussi confié avoir réalisé des tests dans un puits qu’il avait édifié pour cette besogne à Ramallah. (Centre de la Cisjordanie)

Des produits explosifs ont été trouvés dans ce puits, indique le communiqué israélien.

Citant le service de sécurité israélien, le journal israélien Yediot Ahronoth a indiqué avoir arrêté dans le cadre de cette affaire un compagnon de Farroukh, Hamed Othman (23 ans) qui est accusé d’avoir planifié des opérations contre des soldats israéliens et deux ressortissants canadiens et américains.

Cisjordanie : heurts, perquisitions et arrestations

En Cisjordanie occupée, les garde-frontières de l’occupation israélienne ont mené une campagne d’arrestation et de perquisition de maisons dans plusieurs régions, notamment dans les provinces de Naplouse, Jénine, et Ramallah.

6 jeunes ont été arrêtés dans plusieurs régions de Naplouse, dont les deux ex-détenus Islam Nacer al-Khanfat et son frère Anas, et les activistes du Bloc islamique à l’université al-Najah, dont un ex-détenu, Jihad Ahmad et l’étudiant a la Faculté de Droit Ibrahim Moussa al-Kharraz.

Toujours à Naplouse, il est question de l’arrestation du jeune Amir al-Azizi, qui est le frère de Mohamad al-Azizi du groupe de résistants Fosse aux Lions (Areen al-Ossoud)

Ce dernier a assuré sur son site sur Telegram que ses combattants ont ouvert le feu contre le check-point Hawwarat à Naplouse et se sont retirés. D’autres ont ouvert le feu sur

Dans la province de Ramallah, il est question que 14 jeunes palestiniens qui ont été arrêtés à l’Est, dont la majorité sont originaires de la localité de Salwad.

Durant leurs perquisitions, les garde-frontières israéliens ont saccagé les bureaux du Club Salwad et detruits les meubles du bureau Président du Club des prisonniers Qaddourat Fares..

Le lundi 26 décembre, les forces d’occupation ont pris d’assaut le quartier Est de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée et la région Arabat et des affrontements ont éclaté avec ses jeunes habitants.

Brigades de Jénine

La Brigade de Jénine a assuré avoir riposté en réalisant deux opérations de tirs de feu contre les gardes-frontières israéliens.

Le Centre d’information Mo’ta (Donnée) a pour sa part recensé 20 opérations de résistance durant les 24 dernières heures en Cisjordanie occupée: dont 11 opérations de tirs de feu, ainsi qu’une opération à l’engin piégé, deux opérations de contrer des colons et des heurts sur des points d’affrontements.

Sources: Agences Wafa, Pal Today, Maan, Quds Press.

Source: Divers