Le journal israélien The Jerusalem Post a estimé que « le développement militaire du Hezbollah est une menace stratégique majeure pour Israël ».

Le journal israélien a affirmé, dans un article, que « le Hezbollah constitue une menace stratégique pour Israël, tout comme le programme nucléaire de l’Iran ».

Le journal a souligné la nécessité pour « Israël de considérer l’arsenal de missiles de précision du Hezbollah comme une menace stratégique majeure à égalité avec le programme nucléaire iranien ».

The Jerusalem Post a indiqué que « les éléments du Hezbollah ont été de plus en plus actifs aux frontières ces derniers temps, en installant des dizaines de points d’observation, en augmentant leurs patrouilles et en surveillant et documentant publiquement les mouvements des forces israéliennes ».

De même, « l’utilisation par le Hezbollah de drones fournis par l’Iran s’est accrue ces derniers mois », selon le journal, qui souligne que « drones ont été envoyés pour prendre des images des plate-formes gazières israéliennes avant l’accord de délimitation du frontières maritimes ».

Le journal a également noté que « le Hezbollah poursuit ses efforts pour renforcer sa présence en Syrie ».

Le Jerusalem Post avait précédemment rapporté « qu’Israël craignait que des drones iraniens soient en possession du Hezbollah et des alliés de Téhéran en Syrie, en Irak et au Yémen ».

Le journal a conclu : « La prochaine guerre sera multidimensionnelle, et cette région sera une cible essentielle, qui sera attaquée quotidiennement avec des milliers de roquettes, de missiles et des centaines de drones iraniens, et les résultats de ces attaques seront des centaines de sites détruits chaque jour. »

