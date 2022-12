L’Autorité palestinienne a appelé le jeudi 29 décembre à un boycott international du nouveau gouvernement israélien en raison de son programme extrémiste, affirmant qu’il constitue « une menace existentielle pour le peuple palestinien. »

« L’État de Palestine rejette les orientations politiques annexionnistes, violentes, racistes et d’incitation au nettoyage ethnique du nouveau gouvernement israélien. L’État de Palestine considère cet agenda comme une menace existentielle pour le peuple palestinien et ses droits inaliénables et inviolables », a indiqué le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par les médias israéliens.

L’Autorité palestinienne a exhorté la communauté internationale à « assumer ses responsabilités et à rejeter toute relation avec un gouvernement déterminé à commettre des crimes internationaux, tels que l’annexion, la persécution politique et la discrimination raciale ».

La déclaration appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, à « assurer la protection du peuple palestinien contre la campagne israélienne de dépossession et de déplacement, de colonisation et d’annexion, de nettoyage ethnique et de persécution ».

Jeudi, le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, comprenant trois factions d’extrême droite qui veulent étendre le contrôle l’occupation israélienne sur la Cisjordanie, a prêté serment devant les députés à la Knesset.