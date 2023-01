Escortée par la police d’occupation et les gardes-frontières, le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, a pris d’assaut, ce mardi 3 janvier, la mosquée sainte d’Al-Aqsa.

Les médias israéliens ont déclaré : « Malgré les menaces, le ministre Ben Gvir est monté sur l’esplanade des Mosquées ».

#متابعة| وسط حماية أمنية مشددة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى pic.twitter.com/cB4pPaHH8h — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 3, 2023

La prise d’assaut de la mosquée AlAqsa par ben Gvir intervient après avoir occupé le poste de ministre de la Sécurité nationale. Son acte constitue un défi clair aux Jérusalémites et à tous les musulmans, surtout depuis les menaces lancées, la veille, par les factions palestiniennes.

Ben Gvir a écrit sur Twitter : « Nous sommes un gouvernement qui ne cède pas aux menaces du Hamas. Le Mont du Temple (esplanade des Mosquées) est l’endroit le plus important pour le peuple d’Israël ».

Et de poursuivre: « Nous préservons la liberté de culte pour les musulmans et les chrétiens, mais les juifs ont aussi le droit d’accéder au lieu et d’y monter, et nous devons traiter d’une main de fer quiconque nous menace ».

« Le crime d’envahir la mosquée Al-Aqsa par le ministre sioniste fasciste Ben Gvir est une poursuite de l’agression sioniste contre nos lieux saints et leur identité arabe. La mosquée Al-Aqsa était et restera palestinienne, arabe et islamique et aucune force ou personnalité fasciste ne changera cela », a réagi le Hamas.

Itamar Ben Gvir dénonce depuis de nombreuses années le statu quo sur l’esplanade des Mosquées qui consiste à autoriser les Juifs à visiter le site – pendant des heures limitées, à partir d’un seul point d’entrée, sur un itinéraire prédéterminé et avec de lourdes restrictions – mais pas à y prier, ni à afficher des symboles religieux ou sionistes.

Un adolescent palestinien tué par les forces d’occupation à Bethléem

Le martyr palestinien Adam Essam Ayad

Un jeune garçon a été tué, ce mardi matin 3 janvier, par les forces d’occupation qui ont pris d’assaut le camp de réfugiés de Dheisheh à Bethléem, en Cisjordanie occupée.

Des sources locales ont rapporté qu’Adam Essam Ayad (16 ans) a été tué lors des violents affrontements qui ont éclaté entre des jeunes palestiniens et les forces d’occupation après la prise d’assaut de leur camp.

Il convient de noter que les forces d’occupation ont désormais été autoriséesà tirer contre les lanceurs de pierres palestiniens, c’est ce qu’a annoncé le commandant du commandement central de l’occupation, le général de division Yehuda Fuchs.