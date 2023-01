Le journal israélien The Jerusalem Post a déclaré que le Hezbollah devait être considéré comme une menace stratégique majeure du meme calibre que le programme nucléaire iranien.

Dans un article publié ce lundi 9 janvier, le quotidien estime que « Tel Aviv doit considérer l’arsenal croissant de missiles de précision du Hezbollah comme une menace stratégique majeure à égalité avec le programme nucléaire iranien ».

Et d’expliquer les raisons de cette évaluation : « Si l’Iran finit par développer sa capacité nucléaire, rien ne l’empêchera d’en armer ses alliés en nature ».

« Récemment, les agents du Hezbollah ont été de plus en plus actifs aux frontières libanaises. Ils ont mis en place des dizaines de postes d’observation, intensifié leurs patrouilles et surveillé et documenté publiquement les mouvements des forces israéliennes », a déclaré le Jerusalem Post.

Et de poursuivre : « Le Hezbollah se tient à la frontière, raison pour laquelle nous nous préparons à tout. Le danger est très réel. Toute frappe inattendue dans (l’entre-deux-guerres) avec la Syrie pourrait conduire à un conflit majeur au Liban ».

« Ils sont de l’autre côté »

Discutant des menaces actuelles contre le Hezbollah, le journal a cité le général O. qui a dit: « Nous savons qu’ils sont ici – la force al-Radwan – et s’il y a des missiles, on n’aura pas le temps des évacuations vers l’abri, car (la colonie ) Metulla est très proche de la frontière ».

« Ils sont très proches, nous savons qu’ils peuvent revenir », a-t-il averti. « Il ne faut pas être un brillant chef militaire comme Napoléon pour voir que le Hezbollah peut entamer l’invasion dans trois à quatre directions, et frapper Metulla avec des missiles. »

Selon le journal, « les soldats du Hezbollah ont acquis de l’expérience en Syrie, ils sont plus indépendants, ils ont plus de puissance de feu et ils utilisent des postes d’observation et des formations de combat ».

Al-Radwan, à l’instar de Egoz

Al-Radwan, l’unité d’élites de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah jouit d’un intérêt particulier de la part des médias et des experts israéliens.

Ils croient deviner qu’elle est formée de 2.500 combattants qui ont été sélectionnés selon un dépistage rigoureux. Ils subiraient un entraînement ardu, entrecoupé de tirs embusqués et d’utilisation d’armes antichars et d’explosifs, et comprennent des courses de longue distance, rampant dans des zones montagneuses et effectuant également des opérations de capture. Ils effectueraient aussi les tâches militaires les plus secrètes et sensibles, pour avancer très vite, et avec un très grand professionnalisme.

Fondé par l’ex-responsable jihadique du Hezbollah, le martyr Imad Moughniyeh, rapportent certains médias israéliens, elle serait le fruit des conclusions faites de la guerre et serait comparable à la force israélienne Egoz . Faisant partie de la Brigade Commando, cette unité spéciale israélienne a été créée en 1995, afin de lutter contre le Hezbollah et se spécialise dans la guérilla, principalement le long de la frontière nord avec le Liban.

Le danger qui vient du nord

A noter que les livres religieux juifs sont pleins de phrases qui les appellent à se méfier du côté nord de la zone dans laquelle ils vivent.

Y compris des citations attribuées à leurs prophètes dans lesquelles ils ont averti les juifs à maintes reprises du « danger venant du nord », et « du nord jaillit le mal », et tel que « contre tout arbre que vous abattez au Liban, vos arbres seront abattus ».

Il y a aussi une autre citation mentionnée dans le livre de Jérémie 1:14, dans laquelle il est dit : « Du nord, le mal viendra sur toutes les parties du pays ».

