Le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a diffusé une vidéo adressée a l’administration américaine dans laquelle il publie les noms et les portraits des personnalités américaines que l’Iran accuse d’être impliquées dans l’assassinat du général Qassem Soleimani.

Sont cités entre autres l’ex-président américain Donald Trump qui a publiquement revendiqué l’assassinat commis via un drone américain a proximité de l’aéroport international de Bagdad. Ainsi que Robert Charles O’brian Jr, Mark Alexander Milley, Robert Greenway, Paul Miki Nakasone, Victoria C.Gardner Coates, Matthew F. Pottinger, Frank Dinon Whitworth, Andrew Peter Poppas, Kenneth Frank Mckenzie…

La production publiée sur Canal Sepah-Pasdaran est intitulée « Soyez sûrs que pas une nuit ne passe sans que nous pensions à vous », faisant allusion que l’Iran vengera cet assassinat perpétré le 3 janvier 2020.

Ceux qui ont perpétré le martyre du général Soleimani seront punis pour leurs actions, peut-on lire aussi dans la vidéo en anglais et en persan.

La vidéo montre aussi les moyens qui seront utilisés pour chacun d’entre eux afin de venger cet assassinat : un drone, une mitrailleuse, un poignard, un engin explosif, un revolver, un poison, une seringue,…

Et la vidéo de conclure par les phrases suivantes : « Nous allons déterminer comment et où nous punirons ». Et « A bientôt ».

Dans une première réaction à l’assassinat de l’ex-chef de la force al-Qods, l’Iran a bombardé le 7 janvier 2020 la base Aïn al-Assad où sont stationnées des forces américaines dans la province d’al-Anbar à l’ouest de l’Irak.

