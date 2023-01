Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné le meurtre odieux d’un enseignant noir aux États-Unis et a souligné la nécessité pour le gouvernement américain d’être tenu responsable de ce crime contre l’humanité.

Nasser Kanaani a déclaré :« Les images du comportement violent et brutal de la police américaine qui s’est soldé par la mort de Keenan Anderson, un enseignant noir, et la répétition du meurtre odieux de George Floyd, qui témoigne de la poursuite du comportement discriminatoire de la police américaine envers les personnes de couleur dans ce pays, ont de nouveau choqué le monde entier. »

« Il est regrettable que le régime américain, qui s’ingère hypocritement dans les affaires intérieures d’autres pays et verse des larmes de crocodile pour atteindre ses objectifs politiques, garde le silence envers la violence excessive et les actions discriminatoires et haineuses de la police de son pays envers les personnes de couleur et le crime exercé contre eux », a-t-il déploré.Tout en condamnant le meurtre de ce jeune enseignant noir, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité pour le gouvernement américain de répondre de ce crime inhumain et de son irresponsabilité face à la répétition de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les droits des minorités et des personnes de couleur.

La mort tragique de Keenan Anderson, le cousin d’une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter, après son arrestation musclée impliquant l’utilisation longue et répétée d’un Taser par des policiers, à Los Angeles, a déclenché un tollé massif aux États-Unis.

Anderson, 31 ans, cousin de Patrisse Cullors, est décédé dans un hôpital de Santa Monica, en Californie, après avoir subi un arrêt cardiaque à la suite de l’incident du 3 janvier dans le quartier de Venise à Los Angeles.

Selon des informations, Keenan Anderson est mort quelques heures après avoir reçu plusieurs décharges électriques et avoir été maîtrisé par la police de Los Angeles.

Dans une séquence de caméra corporelle de 13 minutes publiée par LAPD, Anderson est vu implorer de l’aide alors que plusieurs officiers le maintiennent au sol et un officier appuie son coude avec son poids corporel sur son cou.

On y voit cet enseignant visiblement fébrile et agité après avoir été mêlé à un banal accident de la circulation dans le quartier de Venice à Los Angeles.

Les agents emploient la force pour le maîtriser, le plaquant au sol où ils lui infligent des décharges de Taser pour qu’il arrête de se débattre.

« Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d’un Taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance », a expliqué la police de Los Angeles dans un communiqué.

La vidéo montre Keenan Anderson crier « à l’aide », « ils essaient de me tuer » ou encore « ils essaient de me faire pareil qu’à George Floyd », alors qu’un agent plaque son coude sur son buste et son cou.

Le 25 mai 2020, l’Afro-Américain George Floyd était mort asphyxié par un agent de la police de Minneapolis qui avait appuyé son genou sur son cou pendant près de dix minutes. Cette bavure policière avait déclenché un mouvement de protestation aux États-Unis et dans d’autres pays du monde, avec le slogan central « Black Lives Matter » (« Les vies noires comptent »).

Transporté à l’hôpital après son arrestation, Keenan Anderson est décédé suite à un arrêt cardiaque.

Source: Avec PressTV