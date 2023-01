Les Brigades Al-Qassam ont diffusé un message vidéo du soldat israélien captif, Avraha Mengistu, à travers lequel ils ont dénoncé l’échec du chef d’état-major Aviv Kochavi et de son institution, sans compter ses mensonges à son peuple et à son gouvernement, avec des exploits présumés et délirants.

Le soldat Mengistu a déclaré dans l’enregistrement vidéo : « Je suis le captif, Avraha Mengistu, pendant combien de temps moi et mes camarades resterons-nous ici en captivité après ces longues années de souffrance et de douleur. »

Mengistu a demandé: « Où est l’État et le peuple d’Israël concernant notre destin? »

Le soldat israélien est apparu dans un état de désespoir et de frustration après des années de captivité par la résistance, à la lumière de la négligence de son gouvernement envers le dossier des soldats détenus par les Brigades Al-Qassam.

Dans la video, al-Qassam a dénoncé l’échec du chef d’état-major Kochavi et de son institution, ses mensonges envers son peuple et son gouvernement, avec des exploits présumés et délirants, appelant son successeur Halevy à se préparer à porter le fardeau de cet échec et ses conséquences ».

A la fin du la video, Al-Qassam a publié une photo de l’ancien chef d’état-major de l’armée d’occupation, Aviv Kochavi, accompagnée de la phrase : « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu compléter le dossier des soldats lors de mon mandat. »

Le message d’Al-Qassam est intervenu peu de temps après la cérémonie de passation et de prise de fonction du chef d’état-major de « l’armée » d’occupation, aujourd’hui lundi, entre le sortant Aviv Kochavi et Herzi Halevi, le nouveau chef d’état-major.

Les Brigades Al-Qassam comptent quatre soldats sionistes capturés durant la bataille de « Al-Asf Al-Makoul » en 2014.

Dans un contexte connexe, les médias israéliens ont parlé des défis auxquels sera confronté le nouveau chef d’état-major israélien, Herzi Halevi, qui prend officiellement ses fonctions aujourd’hui.

Ils ont ajouté : « Il y a des défis nombreux et complexes, notamment l’Iran et son dossier nucléaire, et le Hezbollah, en plus de l’escalade en Cisjordanie, et d’autres ».

Le journal israélien Maariv a rapporté que « le mandat Halevy commence alors que l’escalade de la sécurité en Cisjordanie se poursuit en arrière-plan, ce qui oblige l’armée à dépenser plus de ressources et à allouer de nombreuses unités dans les forces régulières et de réserve, une réalité qui nuit au l’entraînement et l’efficacité des unités.Sachant que les deux menaces essentielles sont l’Iran, et le Hezbollah au nord.

