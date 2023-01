Photos et vidéos se sont multipliées sur les réseaux sociaux, dévoilant un spectacle peu habituel dans les rues de Moscou.

Une immense grue jaune dépose sur les toits d’un bâtiment administratif un système anti-aérien russe Pantsir.

Un autre véhicule blindé surmonté de sa tourelle et de ses canons est déjà installé sur le toit du ministère russe de la Défense.

Une vidéo tournée le 6 janvier montre un équipement similaire, mais lui se trouve sur les bords de la Moskova, à une dizaine de km de la résidence de Vladimir Poutine, une immense Datcha perdue dans les bois, à l’ouest de la capitale.

S’agit-il du signe d’une possible aggravation du conflit, avec les nouvelles livraisons d’armes à occidentales à Kiev ?

Ou s’agit-il d’une véritable crainte de la Russie de voir la capitale et les hauts lieux du pouvoir touchés par les frappes ukrainiennes ?

Residents of Moscow are becoming concerned that Pantsir-S1 air defense missile systems are being positioned atop some of the city’s buildings.

