Les pays européens annoncent de sérieuses indications en raison de la forte augmentation des importations de produits agricoles bon marché en provenance d’Ukraine, provoquant de graves difficultés pour les producteurs agricoles en Europe.

Dans un rapport conjoint, les pays européens ont fait part d’indicateurs dangereux en raison de la forte augmentation des importations de produits agricoles bon marché en provenance d’Ukraine et de leur croissance continue, ce qui crée des difficultés pour les agriculteurs de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie, de République tchèque et de Slovaquie.

« Actuellement, il y a des indications que les produits ukrainiens causent de sérieuses difficultés aux producteurs de l’UE dans le secteur agricole », indique le rapport.

Le rapport indique que « les agriculteurs européens ont déjà souffert de la hausse des prix des engrais, du carburant et de l’énergie, ainsi que des coûts de production plus élevés. Ils proposent de verser une indemnisation aux agriculteurs touchés, en plus de fermer les routes d’approvisionnement en céréales depuis l’Ukraine ».

Dans le même temps, le rapport souligne la nécessité d’aider l’Ukraine d’une manière qui ne cause pas de problèmes au secteur agricole, par exemple en établissant de nouveaux corridors de transport, la Pologne ayant précédemment exigé l’imposition de droits sur les produits agricoles ukrainiens.

Il convient de noter que, le 22 juillet 2022, un accord multilatéral a été signé à Istanbul sur la levée des restrictions à l’approvisionnement en produits russes et sur l’aide de la Russie à l’exportation de céréales ukrainiennes.

L’accord, signé par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l’Ukraine et des Nations Unies, prévoit l’exportation de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais ukrainiens à travers la mer Noire à partir de trois ports, dont Odessa.

Il stipule également que « les Nations Unies faciliteront l’exportation de nourriture et d’engrais russes, qui sont restreints en raison des sanctions occidentales ».

Les accords visent à permettre l’exportation de produits agricoles ukrainiens vers les pays les plus pauvres, mais en réalité la plupart des expéditions sont allées vers les pays riches, y compris européens.

Source: Médias