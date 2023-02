Le chef de l’Autorité du canal de Suez, Oussama Rabie, a mis en garde contre les campagnes de diffamation en vue de nuire au statut économique du canal dans les cercles locaux et internationaux.

L’Autorité égyptienne du canal de Suez a nié avoir conclu un contrat avec une société israélienne pour gérer ses services et a décidé d’intenter une action en justice contre tous ceux qui ont diffusé cette nouvelle.

L’autorité a indiqué que « sa réponse intervient suite à des informations diffusées sur certains comptes personnels anonymes sur les sites de réseaux sociaux concernant le contrat du canal avec une entreprise pour gérer ses services par le biais d’un contrat de concession de 99 ans ».

La déclaration du canal de Suez est intervenue au lendemain de la diffusion d’un contrat présumé sur les plateformes de réseaux sociaux, dont les auteurs ont déclaré « qu’il s’agissait d’un contrat entre le gouvernement et une société israélienne pour gérer les services du canal pendant 99 ans ».

Le lieutenant-général Oussama Rabie a déclaré dans le communiqué : « Ces rumeurs sont complètement et totalement fausses », soulignant que « la souveraineté égyptienne est absolue dans ses aspects politiques et économiques dans la gestion, l’exploitation et le maintien de la navigation du canal de Suez ».

Il a également souligné que « tous les contrats conclus par l’autorité ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la souveraineté égyptienne sur le canal et toutes ses installations préservées par la Constitution », ajoutant que « toutes les mesures légales nécessaires seront prises par les autorités concernées contre ces pages ».

Hier jeudi, l’israélien Eddie Cohen a écrit sur Twitter : « Comme je vous l’ai dit plus tôt, le contrat de concession du canal de Suez est de 99 ans pour une entreprise israélienne », présentant une copie du prétendu contrat.

Vendredi, Cohen a défendu sa position à travers son compte, en publiant de nouveaux papiers qu’il prétendait être des documents du contrat, avant la publication du démenti de l’Autorité du canal de Suez dans la soirée, et des tweeters l’ont accusé de transmettre des « rumeurs ».

Il y a un mois, le canal a connu une vaste controverse après que la Chambre des représentants (la première chambre) a discuté de la création d’un fonds « d’investissement » pour elle, avant que des accusations ne soient portées sur le fait qu’il s’agissait d’une étape pour vendre le canal, avant que les autorités ne répondent par un démenti.

Le canal de Suez, considéré comme l’un des canaux les plus importants du monde, est l’une des principales sources de devises fortes pour l’Égypte.

Source: Médias