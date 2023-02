Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre « les risques d’escalade » en Ukraine, craignant une « guerre plus large ».

« Je craint que le monde se dirige vers une guerre plus large, voire je crains qu’il le fasse consciemment », a déclaré António Guterres.

Un jour avant cette déclaration, le New York Times américain rapportait « qu’un conflit de longue durée en Ukraine entraînerait des conséquences très difficiles pour l’Occident et le monde entier ».

Dans son article pour le journal, le journaliste Ross Dotat a exprimé sa conviction que « malgré les assurances de divers hommes politiques selon lesquelles un conflit à long terme serait bénéfique pour l’Ukraine et les États-Unis, sauf que Kiev et l’Occident devront en fait payer pour cela, et non seulement avec de l’argent, mais aussi avec la vie de nombreuses personnes ».

Il a également souligné « qu’il semble que la prochaine phase de la guerre en Ukraine, la soi-disant « offensive de printemps », qui est une nouvelle offensive russe et une éventuelle contre-attaque ukrainienne, soit inévitable ».

Le mois dernier, le secrétaire général adjoint de l’OTAN, Mircea Geoana, a appelé à la préparation d’un conflit de longue durée en Ukraine, notant que « l’année 2023 en cours sera une année vraiment difficile ».

Selon lui, « les groupes tactiques sont renforcés à un rythme rapide au niveau des brigades de l’aile orientale de l’OTAN », ajoutant que « l’OTAN continue de développer de nouveaux plans pour défendre les pays de l’alliance dans tous les domaines stratégiques ».

Plus tôt dans la journée, le site Insider a rapporté que « les lourdes pertes et la consommation massive de munitions observées pendant la guerre russe en Ukraine préoccupent les hauts dirigeants de l’OTAN ».

Le site a rapporté les propos du général de l’armée américaine Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe, qui avait déclaré lors d’une conférence suédoise sur la défense en janvier que l’ampleur de cette guerre est « incroyable ».

Source: Médias