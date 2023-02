La maire de Barcelone Ada Colao a annoncé, le mercredi 8 février, le gel de toutes les relations institutionnelles avec ‘Israël’, y compris l’annulation de l’accord de jumelage entre la ville espagnole et Tel Aviv.

Mme Colao a accusé ‘Israël’ d’être impliqué dans des crimes d’apartheid contre les Palestiniens et de violations répétées des droits du peuple palestinien.

« J’ai appelé plus de 100 organisations et plus de 4 000 citoyens à défendre les droits humains des Palestiniens, et pour cette raison, en tant que maire, j’ai dit dans une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, que j’avais gelé la relation institutionnelle entre Barcelone et Tel-Aviv », rapporte l’agence palestinienne Wafa.

Des militants de partis de gauche et du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) ont réussi à recueillir les signatures de 5 000 citoyens de Barcelone sur une pétition réclamant l’abolition des relations entre Barcelone et Tel-Aviv.

Mme Colao a déclaré dans sa lettre à Netanyahu que la pétition appelait à « condamner le crime d’apartheid contre le peuple palestinien, à soutenir les organisations palestiniennes et israéliennes œuvrant pour la paix et à annuler l’accord de jumelage entre Barcelone et Tel-Aviv ».

Le Parlement de la région espagnole de Catalogne avait publié une résolution en juin 2022 reconnaissant qu’Israël commettait des crimes d’apartheid contre le peuple palestinien.